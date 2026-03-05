onedio
Belçika'da 12 Mart'ta Gidiş Yönlü Tüm Uçuşlar İptal Edildi

Dilara Şimşek
05.03.2026 - 13:19

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanlar greve gidiyor. Brüksel Havalimanı yönetimi bir açıklama yaparak 12 Mart Perşembe günü ülke genelinde grev yapılacağını belirtti. Yapılan açıklamada gidiş yönlü planlanan tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Belçika’da 12 Mart Perşembe günü gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi.

Brüksel Havalimanı yönetimi, 12 Mart Perşembe günü ülke genelinde grev yapılacağını, havalimanında çalışan çok sayıda güvenlik personeli ve bagaj görevlisinin de buna katılacağını duyurdu. 

Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda ciddi aksamaların yaşanmasının öngörüldü. Açıklamada 12 Mart’ta gidiş yönlü yolcu seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.

Açıklamada, hava yolu firmalarının uçuşu iptal olan yolcularla seçenekleri konusunda iletişime geçeceğine işaret edildi. Söz konusu tarihte gidiş yönlü seferler için havalimanına gelinmemesi istendi.

