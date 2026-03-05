Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Ünlü Ekonomist Altında "Korkulan Senaryoyu" Açıkladı

Ekonomist Emrah Lafçı, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Savaş fiyatlamasının henüz görülmediğini ifade eden Lafçı, 'Negatif veya çok olumsuz ya da altının çok şiddetli yükselişi gibi durumu görmedik. Çünkü olaylar henüz netlik kazanmadı. Risk var ama bu 1 ay mı sürecek 3 ay mı sürecek bilmiyoruz' diye konuştu.

Bu dönemlerde dezenformasyon ve manipülasyonun yoğun olduğuna dikkat çeken Lafçı, şu ifadeleri kullandı:

'İranlı yetkililerin savaşı bitirmeye yönelik taleple geldiğine dair bir haber düştü. Eğer böyle olursa iş bambaşka olacak olmazsa bambaşka olacak.

Önümüzdeki günlerde İran’dan gelecek karşılık veya İsrail-ABD’nin atacağı adımlar bu işin uzun süreceğini gösterirse o zaman korkulan senaryo gerçekleşir. Piyasalar gerçekten savaş varmış gibi fiyatlanmaya başlar. Şu an gördüğümüz fiyatlar savaş fiyatlanması değil yatay fiyatlanma gördük.'