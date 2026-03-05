onedio
article/share
Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Ünlü Ekonomist Altında "Korkulan Senaryoyu" Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.03.2026 - 10:46

Altın fiyatları ne kadar oldu? ABD-İsrail-İran savaşının ardından Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla küresel piyasalarda tedirginlik hakim. Savaşla birlikte gözler altın fiyatlarına çevrildi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Ekonomist Emrah Lafçı altın ve gümüş için kritik uyarıda bulundu.

Altın fiyatları her an tersine dönebilir.

Ekonomist Emrah Lafçı, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Savaş fiyatlamasının henüz görülmediğini ifade eden Lafçı, 'Negatif veya çok olumsuz ya da altının çok şiddetli yükselişi gibi durumu görmedik. Çünkü olaylar henüz netlik kazanmadı. Risk var ama bu 1 ay mı sürecek 3 ay mı sürecek bilmiyoruz' diye konuştu. 

Bu dönemlerde dezenformasyon ve manipülasyonun yoğun olduğuna dikkat çeken Lafçı,  şu ifadeleri kullandı:

'İranlı yetkililerin savaşı bitirmeye yönelik taleple geldiğine dair bir haber düştü. Eğer böyle olursa iş bambaşka olacak olmazsa bambaşka olacak. 

Önümüzdeki günlerde İran’dan gelecek karşılık veya İsrail-ABD’nin atacağı adımlar bu işin uzun süreceğini gösterirse o zaman korkulan senaryo gerçekleşir. Piyasalar gerçekten savaş varmış gibi fiyatlanmaya başlar. Şu an gördüğümüz fiyatlar savaş fiyatlanması değil yatay fiyatlanma gördük.'

Altın neden düştü?

Savaşın başladığı günden bu yana altın fiyatlarında dalgalı seyir görülüyor. Bir düşüş yaşayan altında düşüşün nedeni merak ediliyor. Peki, altın neden düştü? Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Ekonomist Emrah Lafçı, 'Altının düşmesinin sebebi altınını satanlardan kaynaklanıyor olabilir. Bireylerde değil yatırım fonlarından bahsediyorum. Kötü bir şey yokmuş denilip tekrar altın alınmış olabilir. Şirketlerde ve bireylerden yoğun talep olmadığı görülüyor' dedi.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

*Bu içerik Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

