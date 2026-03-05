Bülent Cihantimur Avukatlarının Kendisini Dolandırdığı İddiasıyla Savcılığa Suç Duyurusunda Bulundu

Anne ile oğul sonrasında ABD’de tutuklanmıştı. Olayda ifadesi alınan baba Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı.

Ünlü doktor Bülent Cihantimur bu sefer ise dolandırıcılık davası ile gündeme geldi.

Bülent Cihantimur, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle kendisini yaklaşık 15 milyon 800 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla bazı avukatları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan dilekçede Bülent Cihantimur'un, hakkındaki bir dava gerekçesiyle ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol altına alındığı belirtilerek, “Bu konuyla ilgili avukatları aracılığıyla gerekli hukuki başvuruları yapmıştır ancak bu adli kontrol kararı kaldırılamayarak müvekkilin mağduriyeti artarak devam etmiştir. Müvekkilin mağduriyetinin farkında olan şüpheliler, müvekkil ile birkaç kez görüşmüşler ve yurt dışına çıkış yasağını kaldıracaklarını söyleyerek müvekkili ikna etmişlerdir. Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içerisinde hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ bulunan ve zor durumda olan müvekkilin içinde bulunduğu zor durum ve şartlardan faydalanarak, müvekkili kamu görevlileriyle ‘hatrı sayılır’ ilişkileri olduğundan bahisle belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak 15 milyon 800 bin lira dolandırmışlardır.” ifadelerine yer verildi.