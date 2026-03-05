Bülent Cihantimur Avukatlarının Kendisini Dolandırdığı İddiasıyla Savcılığa Suç Duyurusunda Bulundu
Oğuz Murat Aci’nın ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçan Timur Cihantimur'un babası ünlü doktor Bülent Cihantimur, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılacağı vaadiyle avukatları tarafından 15 milyon 800 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
2024 yılında ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmıştı.
