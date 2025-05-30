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Sular Durulmuyor! Oğuz Murat Aci'nin Anne ve Babasından Gelinlerine Dava: “Torunumuzu Göstermiyor”

Sular Durulmuyor! Oğuz Murat Aci'nin Anne ve Babasından Gelinlerine Dava: “Torunumuzu Göstermiyor”

Trafik Kazası Eylem Tok
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.05.2025 - 13:27

Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci'nin, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekmesi sonrası ortalık karışmıştı. Gelinlerine tepki gösteren Aci'nin babası ve annesinden yeni bir hamle geldi. Özer ve Pervin Aci çifti, “Torunumuzu göstermiyor” diyerek gelinleri hakkında dava açtı.

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Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkında şikayetçi olan Şükriye Aci geri adım attı. İşte bu hamlenin ardından Aci ailesi ile gelinleri arasında kriz çıktı.

Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkında şikayetçi olan Şükriye Aci geri adım attı. İşte bu hamlenin ardından Aci ailesi ile gelinleri arasında kriz çıktı.

Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.

Olayın ardından kan parası gündeme geldi. Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur avukatı İlyas Karahan, ödenen kan parasını açıklamıştı.

Avukat İlyas Karahan, “Müvekkilim devam eden süreçte kendisine karşı başlatılan kötü izlenime ve sosyal linçe rağmen insani ve vicdani duruşu ile iyi niyetini hiç esirgememiş ve şartların oluşması ile Murat Aci’nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır” demişti.

Bu gelişmenin ardından Aci ailesinden gelinlerine yeni bir hamle geldi.

Aci’nin anne ve babası Özer Aci ile Pervin Aci, 2 yaşındaki torunları Pars’ı kendilerine göstermediğini iddia ettikleri gelinleri Şükriye Aci’ye karşı İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak “çocukla kişisel ilişki tesisinin sağlanması” talebinde bulundu.

Aci’nin anne ve babası Özer Aci ile Pervin Aci, 2 yaşındaki torunları Pars’ı kendilerine göstermediğini iddia ettikleri gelinleri Şükriye Aci’ye karşı İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak “çocukla kişisel ilişki tesisinin sağlanması” talebinde bulundu.

Mahkemeye sunulan dilekçede, Şükriye Aci’nin, eşinin ölümünden sonra kazaya neden olan Timur Cihantimur’un ailesiyle görüşmeler yaptığı ve maddi-manevi zararlarının karşılanması karşılığında şikâyetinden vazgeçtiği ifade edildi.

Dilekçede, “Şükriye Aci, haber sitelerine verdiği röportajlarda açıkça çocuğu babaannesi ve dedesiyle görüştürmeyeceğini ilan etmiştir. Bugüne kadar tüm ihtiyaçları müvekkiller tarafından karşılanmış olmasına rağmen, torunumuzu görememek kabul edilemez bir durumdur” denildi.

Dilekçede ayrıca “Haftada en az bir gece kalacak şekilde, dini ve resmi bayramlarda, sömestr ve yaz tatillerinde müvekkillerim ile küçük torun Pars ile kişisel ilişki tesisi sağlanmasını istiyoruz”  ifadelerine yer verildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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hepdobraa

inanamıyorum ya , eşin ölmüş sen kan parası ile şikayetini geri mi çektin , tehdit ve baskı var mı bilmiyorum ama çok acı bir durum

futboltopu20

👍👍👏👏

Ern

bu saçma kan parası yüzünden zenginler her işlediği suçu para ile kapatmaya çalışacak adamın karısı da ne para düşkünüymüş öyle