Sular Durulmuyor! Oğuz Murat Aci'nin Anne ve Babasından Gelinlerine Dava: “Torunumuzu Göstermiyor”
Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci'nin, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekmesi sonrası ortalık karışmıştı. Gelinlerine tepki gösteren Aci'nin babası ve annesinden yeni bir hamle geldi. Özer ve Pervin Aci çifti, “Torunumuzu göstermiyor” diyerek gelinleri hakkında dava açtı.
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Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkında şikayetçi olan Şükriye Aci geri adım attı. İşte bu hamlenin ardından Aci ailesi ile gelinleri arasında kriz çıktı.
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Aci’nin anne ve babası Özer Aci ile Pervin Aci, 2 yaşındaki torunları Pars’ı kendilerine göstermediğini iddia ettikleri gelinleri Şükriye Aci’ye karşı İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak “çocukla kişisel ilişki tesisinin sağlanması” talebinde bulundu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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inanamıyorum ya , eşin ölmüş sen kan parası ile şikayetini geri mi çektin , tehdit ve baskı var mı bilmiyorum ama çok acı bir durum
👍👍👏👏
bu saçma kan parası yüzünden zenginler her işlediği suçu para ile kapatmaya çalışacak adamın karısı da ne para düşkünüymüş öyle