Sular Durulmuyor! Oğuz Murat Aci'nin Anne ve Babasından Gelinlerine Dava: “Torunumuzu Göstermiyor”

Mahkemeye sunulan dilekçede, Şükriye Aci’nin, eşinin ölümünden sonra kazaya neden olan Timur Cihantimur’un ailesiyle görüşmeler yaptığı ve maddi-manevi zararlarının karşılanması karşılığında şikâyetinden vazgeçtiği ifade edildi.

Dilekçede, “Şükriye Aci, haber sitelerine verdiği röportajlarda açıkça çocuğu babaannesi ve dedesiyle görüştürmeyeceğini ilan etmiştir. Bugüne kadar tüm ihtiyaçları müvekkiller tarafından karşılanmış olmasına rağmen, torunumuzu görememek kabul edilemez bir durumdur” denildi.

Dilekçede ayrıca “Haftada en az bir gece kalacak şekilde, dini ve resmi bayramlarda, sömestr ve yaz tatillerinde müvekkillerim ile küçük torun Pars ile kişisel ilişki tesisi sağlanmasını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.