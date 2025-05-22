Merakla Beklenen Açıklama Geldi! Cihantimur'un Avukatı Ödenen Kan Parasını Açıkladı: “Yaklaşık 2 Katı Verildi”
Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci'nin, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekmesi ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuya ilişkin yeni gelişme peş peşe gelirken Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur'un avukatı İlyas Karahan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kan parası hakkında konuşan avukat Karahan, “Murat Aci’nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır” dedi. Oğuz Murat Aci’nin acılı babası, gelininin 100 milyon TL kan parasını aldığını iddia etmişti.
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkındaki soruşturmada yaşanan yeni gelişme halen konuşulmaya devam ediyor.
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Bu olayların ardından Cihantimur cephesinden ilk kez bir açıklama geldi. Bir kişinin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur avukatı İlyas Karahan, ödenen kan parasını açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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