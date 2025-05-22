Merakla Beklenen Açıklama Geldi! Cihantimur'un Avukatı Ödenen Kan Parasını Açıkladı: “Yaklaşık 2 Katı Verildi”

Ekol TV'nin haberine göre, avukat İlyas Karahan, “Müvekkilim devam eden süreçte kendisine karşı başlatılan kötü izlenime ve sosyal linçe rağmen insani ve vicdani duruşu ile iyi niyetini hiç esirgememiş ve şartların oluşması ile Murat Aci’nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır” dedi.

Açıklamada ayrıca Bülent Cihantimur’un taziyeye gittiği ve aileyle ilk günden itibaren görüştüğü bilgisi paylaşıldı.