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Merakla Beklenen Açıklama Geldi! Cihantimur'un Avukatı Ödenen Kan Parasını Açıkladı: “Yaklaşık 2 Katı Verildi”

Merakla Beklenen Açıklama Geldi! Cihantimur'un Avukatı Ödenen Kan Parasını Açıkladı: “Yaklaşık 2 Katı Verildi”

Trafik Kazası Eylem Tok
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.05.2025 - 19:48

Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci'nin, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekmesi ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuya ilişkin yeni gelişme peş peşe gelirken Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur'un avukatı İlyas Karahan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kan parası hakkında konuşan avukat Karahan, “Murat Aci’nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır” dedi. Oğuz Murat Aci’nin acılı babası, gelininin 100 milyon TL kan parasını aldığını iddia etmişti.

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkındaki soruşturmada yaşanan yeni gelişme halen konuşulmaya devam ediyor.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkındaki soruşturmada yaşanan yeni gelişme halen konuşulmaya devam ediyor.

Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.

Bu olayın ardından gelin ile kayınpeder birbirleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Acılı baba Özer Aci, gelini Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçmek için 100 milyon TL aldığını iddia etti. 

Anne Pervin Aci ise “Benim gelinimin altında 2 milyonluk otomobil var. Geçimi çok lükstü. Göktürkler’de ona daire verdim. Aylık 50 binin üzerinde maaşı var. Bir sürü kiradan gelir alıyor. Ona verdiğimiz villadan taşındı. Oğlumun kanını sattı' demişti.

Bu olayların ardından Cihantimur cephesinden ilk kez bir açıklama geldi. Bir kişinin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur avukatı İlyas Karahan, ödenen kan parasını açıkladı.

Bu olayların ardından Cihantimur cephesinden ilk kez bir açıklama geldi. Bir kişinin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur avukatı İlyas Karahan, ödenen kan parasını açıkladı.

Ekol TV'nin haberine göre, avukat İlyas Karahan, “Müvekkilim devam eden süreçte kendisine karşı başlatılan kötü izlenime ve sosyal linçe rağmen insani ve vicdani duruşu ile iyi niyetini hiç esirgememiş ve şartların oluşması ile Murat Aci’nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır” dedi.

Açıklamada ayrıca Bülent Cihantimur’un taziyeye gittiği ve aileyle ilk günden itibaren görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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