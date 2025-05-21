Eylem Tok ve Oğlu Hakkındaki Şikayetini Geri Çeken Oğuz Murat Aci’nin Eşi Şükriye Aci Sessizliğini Bozdu

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Türkiye'nin çok konuştuğu olaya ilişkin yeni gelişmeler peş peşe gelmeye başladı.

Önce şikayetler geri çekildi şimdi de alınan kan parasının ne kadar olduğu açıklandı. Bununla da kalmayan olayda, kayınpeder ile gelin karşı karşıya geldi.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti. Dilekçede “Maddi ve manevi tüm zararlarımız karşılanmıştır” ifadeleri kullanıldı.