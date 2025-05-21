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Eylem Tok ve Oğlu Hakkındaki Şikayetini Geri Çeken Oğuz Murat Aci’nin Eşi Şükriye Aci Sessizliğini Bozdu

Eylem Tok ve Oğlu Hakkındaki Şikayetini Geri Çeken Oğuz Murat Aci’nin Eşi Şükriye Aci Sessizliğini Bozdu

Trafik Kazası Eylem Tok
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.05.2025 - 22:26

Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti. Bu hamlesiyle gündem olan Şükriye Aci ilk kez konuştu. Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in özel haberine göre; Şükriye Aci, “Kimse beni dinlemedi davanın asıl muhatabı benim. Haklıyken, haksız duruma düştüm. Bir sürü lince ve iftiraya maruz kalıyorum” dedi.

Ödenen kan parasını ise Aci'nin babası Özer Aci açıkladı.

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1 Mart 2024’te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti.

1 Mart 2024’te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. 

Türkiye'nin çok konuştuğu olaya ilişkin yeni gelişmeler peş peşe gelmeye başladı. 

Önce şikayetler geri çekildi şimdi de alınan kan parasının ne kadar olduğu açıklandı.  Bununla da kalmayan olayda, kayınpeder ile gelin karşı karşıya geldi. 

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti. Dilekçede “Maddi ve manevi tüm zararlarımız karşılanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin duyulması üzerine acılı baba Özer Aci ve anne Pervin Aci dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bu haberin duyulması üzerine acılı baba Özer Aci ve anne Pervin Aci dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dallı'nın haberine göre, baba Özer Aci, gelini Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçmek için 100 milyon TL aldığını iddia etti. 

Kendisinin davadan vazgeçmediğini vurgulayan acılı baba Aci, 'Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim. Ne söylemişsem sözümün arkasındayım. Benim kırmızı çizgim davamdır. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık yok. Yazıklar olsun, karşı tarafa da yazıklar olsun. Benim elimdeki delil karşı taraftan 100 milyon lira aldığı yönünde. Davadan vazgeçtiğine göre oğlumun kanını 100 milyona satmış. Ben davadan vazgeçmedim, eşi vazgeçti davadan. Para aldı, başka izahatı mı var. Benimle 6 aydır konuşmuyor, telefonlarıma çıkmıyor. Kendi kabuğuna sığındı. Maddi, manevi sıkıntı çekiyormuş. Ne çekiyormuş, öğrenmek isterim'' dedi.

Anne Pervin Aci ise “Benim gelinimin altında 2 milyonluk otomobil var. Geçimi çok lükstü. Göktürkler’de ona daire verdim. Aylık 50 binin üzerinde maaşı var. Bir sürü kiradan gelir alıyor. Ona verdiğimiz villadan taşındı. Oğlumun kanını sattı' diye belirtti.

Eşinin ölümüne sebep olan ve onlara yardım eden şüphelilerden şikayetini geri çeken Şükriye Aci ilk kez konuştu.

Eşinin ölümüne sebep olan ve onlara yardım eden şüphelilerden şikayetini geri çeken Şükriye Aci ilk kez konuştu.

Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, Şükriye Aci, “Kimse beni dinlemedi davanın asıl muhatabı benimHaklıyken, haksız duruma düştüm. Bir sürü lince ve iftiraya maruz kalıyorum” dedi.

Şükriye Aci'nin avukatı Ahmet Aslan ise 'Şükriye Aci, kazanın ardından yaşadığı ve şimdilik teferruatıyla ifşasına gerek duyulmayan birtakım sorunlardan dolayı 1 yaşındaki oğluyla birlikte annesinin evine taşınmış, yaşamını idame ettirebilmek üzere çalışmaya başlamış ve eşini genç yaşta kaybetmenin acısı çok taze olduğu halde başkaca birçok incitici sorunla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu noktada önemle vurgulamak gerekir ki 1 yaşındaki çocuğuyla birlikte olayın en büyük mağduru olan Şükriye Aci, bu kazadan kısa süre sonra kendisinin ve çocuğunun hakları, duygu ve düşünceleri dikkate alınmaksızın ve kendisine hiçbir gelişmeden haber verilmeksizin tazminat pazarlıkları yapıldığını somut delilleriyle öğrenmiş, bu aşamadan sonra hem şahsının hem de oğlunun haklarını korumak üzere kendi başına hukuki mücadele verme yolunu tercih etmiştir'' diye konuştu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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