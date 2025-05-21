Eylem Tok ve Oğlu Hakkındaki Şikayetini Geri Çeken Oğuz Murat Aci’nin Eşi Şükriye Aci Sessizliğini Bozdu
Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti. Bu hamlesiyle gündem olan Şükriye Aci ilk kez konuştu. Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in özel haberine göre; Şükriye Aci, “Kimse beni dinlemedi davanın asıl muhatabı benim. Haklıyken, haksız duruma düştüm. Bir sürü lince ve iftiraya maruz kalıyorum” dedi.
Ödenen kan parasını ise Aci'nin babası Özer Aci açıkladı.
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1 Mart 2024’te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti.
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Bu haberin duyulması üzerine acılı baba Özer Aci ve anne Pervin Aci dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Eşinin ölümüne sebep olan ve onlara yardım eden şüphelilerden şikayetini geri çeken Şükriye Aci ilk kez konuştu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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