Bir Japon Aktris ile Tibetli Çobanı Birbirine Bağlayan 30 Bin Yıllık DNA'nın Sırrı
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Japon aktris Yuki Amami, 2000 yılında bir bilim programı için bir tutam saç verdi. Sonuçlar, saçın sahibinin DNA'sının Chiba'da bulunan 3 bin 500 yıllık bir kadın kemiğiyle neredeyse tamamen aynı olduğunu gösterdi. Hikaye bununla bitmedi, iz Çin'in Yunnan eyaletinde yaşayan Tibetli bir çoban kızına uzandı.
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Tokyo'daki bir stüdyoda alınan saç örneği, 3 bin 500 yıllık bir kadın kemiğiyle şaşırtıcı bir eşleşme verdi.
Gen veritabanında yapılan tarama, aynı anne hattını taşıyan Tibetli bir çoban kızını ortaya çıkardı.
Heyelan ve yükseklik hastalığına rağmen sürdürülen yolculuk, iki kadını tereyağı çayı eşliğinde buluşturdu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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