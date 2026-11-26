2000 yılının sonbaharında Tokyo'da bir fotoğraf stüdyosunda, o dönem 33 yaşında olan Yuki Amami bir bilim programı için bir tutam saç verdi. Takarazuka müzikalinden televizyon ve sinemaya yeni geçen sanatçının DNA'sı, Chiba'da bulunan Jomon dönemi insan kemikleriyle karşılaştırılacaktı. Bu karşılaştırma, kimsenin ciddiye almadığı bir formalite olarak görülüyordu.

Sonuçlar gelince laboratuvar ekibi şaşkına döndü. Sanatçının mitokondriyal DNA'sı, 3 bin 500 yıllık bir kadın kemiğiyle %99,9 oranında eşleşiyordu. Kemiğin bir adı yoktu, yalnızca bir arkeolojik numarası vardı.

Mitokondriyal DNA yalnızca anne hattını izliyor. Anne bu DNA'yı kızına aktarıyor, oğul taşıyor ancak sonraki nesle geçiremiyor. Eşleşmenin ortaya çıkabilmesi için bu zincirin yaklaşık 140 nesil boyunca her seferinde kız çocuklarıyla sürmesi gerekiyor. Bir nesil bile kopsa zincir yok oluyor.