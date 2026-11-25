Falcon, 2024'te diyaliz tedavisine başlamıştı. Massachusetts'teki bir hastanede kendisine genetiği değiştirilmiş bir domuzun böbreği takıldı. Yeni böbrek, tıpkı insan böbreği gibi kanı toksinlerden ve metabolizma atıklarından arındırıyor ve idrar üretiyor.

Hastane ile olaya dahil olan eGenesis şirketinin basın açıklamasında Falcon'ın şu sözlerine yer verildi: 'Böbrek hastalığıyla yaşamak benden çok şey almıştı. Hayatımı geri kazanma şansını değerlendirmek istedim.'