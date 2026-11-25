Uygun Donör Bulamadıkları İçin Mecbur Kaldılar: Bir Yıldır Domuz Böbreğiyle Yaşıyor
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Çocukluğundan beri böbrek yetmezliği yaşayan Molly Falcon, 22 Kasım 2025'te domuz böbreği nakli oldu.
Daha önce yapılan domuz organı nakillerinde hastalar çok daha kısa süre hayatta kalabilmişti.
Gen düzenleme yöntemleri ilerliyor ancak insan bağışıklık sistemi en büyük engel olmaya devam ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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