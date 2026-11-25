Televizyon ekranlarında reyting mücadelesi veren yerli diziler, dijital platformlarda da zirveye oynuyor. 16-22 Kasım haftasının en çok izlenen yapımları belli oldu. Bir Başkadır, Yeraltı ve Tuzlu Kahve yayınlandıkları platformlarda liderliklerini korurken Özcan Deniz ve Öykü Karayel'in yeni filmi Son Yemek de Prime Video'da zirveye yerleşti.

KAYNAK: Box Office