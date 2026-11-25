Dijital Platformların Haftalık İzlenme Karnesi Belli Oldu! İşte Zirvedeki Dizi ve Filmler
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Televizyon ekranlarında reyting mücadelesi veren yerli diziler, dijital platformlarda da zirveye oynuyor. 16-22 Kasım haftasının en çok izlenen yapımları belli oldu. Bir Başkadır, Yeraltı ve Tuzlu Kahve yayınlandıkları platformlarda liderliklerini korurken Özcan Deniz ve Öykü Karayel'in yeni filmi Son Yemek de Prime Video'da zirveye yerleşti.
KAYNAK: Box Office
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Netflix'te Bir Başkadır rüzgârı devam ediyor!
Prime Video'da Son Yemek zirveden giriş yaptı!
Yeraltı ve Ömür Usta Disney+'ta da rakiplerini geride bıraktı!
HBO Max'in zirvesinde Tuzlu Kahve var!
Apple TV'de zirve değişmedi!
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