Meryl Streep ve Kevin Kline, 44 Yıl Sonra Netflix Dizisinde Yeniden Buluşuyor
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Meryl Streep ve Kevin Kline, 1982 yapımı Sophie's Choice filminde karşılıklı oynamış iki Oscar ödüllü oyuncu. Netflix'in Jonathan Franzen'in 2001 tarihli The Corrections romanından uyarladığı sınırlı dizide Streep'in rol alacağı daha önce açıklanmıştı. Netflix, 24 Kasım'da Kevin Kline'ın da kadroya katıldığını duyurdu. Streep ve Kline, Sophie's Choice'ten 44 yıl sonra bu kez dizide evli bir çifti canlandıracak.
Kaynak: Netflix Tudum
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kevin Kline, The Corrections'ta Alfred Lambert'ı canlandıracak.
Streep ve Kline'ın yolu 1982'de Sophie's Choice'te kesişmişti.
Dizinin yönetmeni ve yapımcıları belli oldu.
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