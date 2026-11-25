Kasım ayında margarin ve sıvı yağ dışındaki tüm gıda gruplarında fiyatlar yükseldi. En sert artış yüzde 13'ü aşan oranla bakliyatta görülürken sebze yüzde 10,2 ile onu izledi. Süt, süt ürünleri ve yumurta ile işlenmiş gıdada artış yüzde 3,8, meyvede yüzde 2,1, et ve balıkta yüzde 1,6 oldu. Ekmek, pirinç, un ve bulgur grubu yüzde 0,3 ile sınırlı kalırken margarin ve sıvı yağ fiyatları yüzde 7,8 geriledi.

Yıllık tabloda sebze açık ara önde. Son 12 ayda sebze fiyatları yüzde 189,2 artarken bakliyat yüzde 86,4, meyve yüzde 82,9 zamlandı. Et ve balıkta yıllık artış yüzde 45,3, ekmek, un, bulgur ve makarnada yüzde 36,5, süt, süt ürünleri ve yumurtada yüzde 34,6 olarak hesaplandı. Diğer gıdalarda yüzde 33,8, yağda ise yüzde 6,6'lık artış görüldü.

Yılın ilk 11 ayına bakıldığında toplam gıda fiyatları yüzde 51,9 arttı. Bu dönemde sebzedeki artış yüzde 172,7'ye, bakliyattaki artış yüzde 68,8'e, meyvedeki artış ise yüzde 62,1'e ulaştı.