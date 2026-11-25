100 Liralık Market Sepeti 2 Bin 516 Liraya Çıktı
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Mutfak masrafındaki yükseliş durmak bilmiyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Kasım 2026 Gıda Fiyatları Endeksi'ne göre Eylül 2021'de 100 liraya doldurulan temel gıda sepeti bugün 2 bin 516 liraya mal oluyor. Beş yıldaki toplam artış yüzde 2 bin 416'ya ulaşırken kamu çalışanlarının gıda karşısındaki alım gücü yüzde 44,7 eridi.
Gıda fiyatları 78 aydır aralıksız yükseliyor, yıllık artış yüzde 55,8'e çıktı.
Sebze fiyatları bir yılda yüzde 189 arttı, bakliyat ve meyve de zirvede.
Maaşla alınan gıda sepeti neredeyse yarı yarıya küçüldü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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