Yeşil çayda siyah çaydan daha az kafein, buna karşılık L-teanin adlı bir amino asit bulunuyor. Nutritional Neuroscience'ta yayımlanan bir çalışmada kafein ve L-teanini birlikte alan katılımcılar, dikkat gerektiren görevlerde daha hızlı ve daha az hatalı sonuç verdi.

Çalışmadaki dozlar bir fincan yeşil çaydakinden yüksekti. Yine de öğleden önce, iş temposunun arttığı saatlerde yeşil çay daha dengeli bir alternatif olabilir.