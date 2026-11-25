Gün Boyu Çay Rehberi: Hangi Çay Hangi Saatte İçilmeli?
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Muhtemelen sizin de çayınız günün her saatinde elinizde. Fakat her çay her saate uymuyor!
Kafeinli çaylar sabah enerji verirken akşam uykuyu bozabiliyor. Bazı bitki çayları ise yemekten sonra ya da yatmadan önce daha çok işe yarıyor. Bilimsel çalışmaların söylediklerine göre gün boyu hangi saatte hangi çayı içebileceğinizi derledik.
Sabah, kahvaltıdan sonra: Siyah çay
Öğleden önce: Yeşil çay
Yemekten sonra: Nane ve zencefil
Öğleden sonra: Kafeinsiz seçenekler
Akşam, yatmadan önce: Papatya
Hangi saatte içerseniz için, bu iki noktaya dikkat
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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