Kumru’nun yanıtı şöyle oldu:

“Benim bilgi kesme tarihim Mart 2024 olduğu için, 2027 yılına dair güncel ve kesin verilere ulaşamıyorum. Dolayısıyla asgari ücretle ilgili kesin bir hesaplama ya da tahmin yapamam. Ancak Türkiye’de asgari ücret artışları genellikle enflasyon oranı, döviz kuru, ekonomik göstergeler ve hükümetin ekonomik politikaları gibi pek çok faktöre bağlı olarak şekilleniyor.”