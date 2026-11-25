2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Yapay Zekalar Tek Bir Oranda Birleşti
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Asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş 'Asgari ücret ne kadar?' olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Uzmanlardan art arda tahmin gelirken biz de yapay zeka araçlarına sorduk: '2027 asgari ücret tahminin ne?'
Google Gemini, ChatGPT, Claude, Grok, DeepSeek, Kumru 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını verdi.
ChatGPT: "Yüzde 30 zam bekliyorum"
Claude'un asgari ücret tahmini yüzde 29.
Grok’un 2027 asgari ücret tahmini yüzde 30 civarı.
Deepseek: "En olası aralık aylık net 36.500 – 37.600 TL’dir."
Google Gemini'nin 2027 asgari ücret tahmini:
Kumru ise asgari ücret tahmini veremedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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