Liste Açıklandı: 18 Kente Hızlı Tren Geliyor
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Türkiye'de yüksek hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayısı önümüzdeki yıllarda iki katından fazlasına çıkmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2030 yılına kadar 18 ilin daha YHT ağına dahil edileceğini açıkladı. Böylece hızlı trenin uğradığı şehir sayısı 14'ten 32'ye yükselecek.
Bursa'dan Kars'a 18 il daha hızlı trenle tanışacak.
Demir yolu ağı 24 yılda yüzde 30 büyüyerek 14 bin 272 kilometreye ulaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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