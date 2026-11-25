Bakan Uraloğlu'nun Anadolu Ajansı'na verdiği bilgilere göre 2030 hedefi doğrultusunda YHT ağına katılacak 18 il şöyle sıralanıyor: Bursa, Çorum, Kayseri, Niğde, İzmir, Uşak, Balıkesir, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Manisa, Malatya, Kahramanmaraş, Iğdır ve Kars.

Listeye bakıldığında hızlı tren ağının batıda Ege kıyılarına, güneyde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya, doğuda ise Kars ve Iğdır üzerinden sınır hattına kadar uzanacağı görülüyor. Uraloğlu bu genişlemeyi 'Bursa'dan Kars'a 18 şehir daha YHT ile buluşacak' sözleriyle özetledi.

Bugün yüksek hızlı trenle doğrudan ulaşım imkânı bulunan 14 il ise İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Karaman, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ. Yeni hatların devreye girmesiyle bu sayı 32'ye ulaşacak; Türkiye'nin dört bir yanındaki yolcular uzun otobüs ya da araç yolculukları yerine hızlı treni tercih edebilecek.