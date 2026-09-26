Beklenen Yüksek Hızlı Tren İçin Tarih Verildi: Bağlanacak İl Sayısı 27’ye Çıkıyor

Altyapı atılımlarına paralel olarak yürütülen yerlileştirme hamlesi meyvelerini vermeye devam ediyor. E5000 Milli Elektrikli Lokomotifi, Milli Elektrikli Tren ve banliyö setlerinin ardından Milli Hızlı Tren Seti'nin üretimine ilişkin süreç de resmen başlatıldı. Bu araçlar Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Çorum ve Gaziantep gibi sanayi ve nüfus merkezlerini birbirine bağlayan ağlarda hizmet verecek.

1856 yılında İzmir-Aydın hattıyla başlayan demir yolu serüveni, bugün çok daha kapsamlı bir lojistik stratejiyle geleceğe taşınıyor. Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı vizyon, demir yollarının ülke ulaşımındaki ağırlığını artırırken küresel yük taşımacılığındaki payı da zirveye çıkarmayı amaçlıyor.