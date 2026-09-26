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Beklenen Yüksek Hızlı Tren İçin Tarih Verildi: Bağlanacak İl Sayısı 27’ye Çıkıyor

Beklenen Yüksek Hızlı Tren İçin Tarih Verildi: Bağlanacak İl Sayısı 27’ye Çıkıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 20:56
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Demiryolları Haftası vesilesiyle gerçekleştirdiği kapsamlı değerlendirmelerde, Türkiye'nin demir yolu hamlesine ilişkin kritik hedefleri ve güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Son 25 yıllık süreçte demir yolu ağının 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu süre zarfında sıfırdan 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren hattının inşa edildiğini kaydetti.

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Cumhuriyet dönemi atılımlarını aşan yapım hızıyla demir yolu ağının 2028 yılına kadar 17 bin 287 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

Cumhuriyet dönemi atılımlarını aşan yapım hızıyla demir yolu ağının 2028 yılına kadar 17 bin 287 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

Yıllık ortalama demir yolu yapım temposunu 135 kilometreye yükselttiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 2028 vizyonu doğrultusunda lojistik merkez sayısını 12'den 25'e çıkaracaklarını bildirdi. Ağ genelinde gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları sayesinde hatların yüzde 61'i sinyalli, yarıdan fazlası ise elektrikli yapıya kavuşturuldu.

Devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte doğrudan hızlı tren bağlantısına sahip il sayısı 11'den 27'ye yükseliyor.

Devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte doğrudan hızlı tren bağlantısına sahip il sayısı 11'den 27'ye yükseliyor.

Hâlihazırda Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hatlarında hummalı bir çalışma yürütülüyor. 2053 ulaştırma hedefleri kapsamında toplam 4 bin 158 kilometrelik yeni hatta yapım süreçleri kesintisiz biçimde sürdürülüyor.

Doğu ile Batı arasında stratejik bir köprü işlevi gören Türkiye, Orta Koridor üzerindeki lojistik gücünü Marmaray ve Kars-Iğdır-Dilucu hatlarıyla pekiştiriyor.

Doğu ile Batı arasında stratejik bir köprü işlevi gören Türkiye, Orta Koridor üzerindeki lojistik gücünü Marmaray ve Kars-Iğdır-Dilucu hatlarıyla pekiştiriyor.

Uluslararası taşımacılıkta Türkiye'yi küresel bir merkeze dönüştürmeyi amaçlayan yatırımlar, kıtalararası nakliye sürelerini belirgin şekilde kısaltıyor. Deniz yoluyla 45 güne varan taşıma süreleri, Türkiye üzerinden geçen demir yolu koridorları vasıtasıyla 18 güne kadar gerilemiş durumda.

TÜRASAŞ tesislerinde yürütülen çalışmalarla yerli ve millî tren setlerinin seri üretimi hız kesmeden devam ediyor.

TÜRASAŞ tesislerinde yürütülen çalışmalarla yerli ve millî tren setlerinin seri üretimi hız kesmeden devam ediyor.

Altyapı atılımlarına paralel olarak yürütülen yerlileştirme hamlesi meyvelerini vermeye devam ediyor. E5000 Milli Elektrikli Lokomotifi, Milli Elektrikli Tren ve banliyö setlerinin ardından Milli Hızlı Tren Seti'nin üretimine ilişkin süreç de resmen başlatıldı. Bu araçlar Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Çorum ve Gaziantep gibi sanayi ve nüfus merkezlerini birbirine bağlayan ağlarda hizmet verecek.

1856 yılında İzmir-Aydın hattıyla başlayan demir yolu serüveni, bugün çok daha kapsamlı bir lojistik stratejiyle geleceğe taşınıyor. Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı vizyon, demir yollarının ülke ulaşımındaki ağırlığını artırırken küresel yük taşımacılığındaki payı da zirveye çıkarmayı amaçlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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