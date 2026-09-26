Beklenen Yüksek Hızlı Tren İçin Tarih Verildi: Bağlanacak İl Sayısı 27’ye Çıkıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Demiryolları Haftası vesilesiyle gerçekleştirdiği kapsamlı değerlendirmelerde, Türkiye'nin demir yolu hamlesine ilişkin kritik hedefleri ve güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Son 25 yıllık süreçte demir yolu ağının 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu süre zarfında sıfırdan 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren hattının inşa edildiğini kaydetti.
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Cumhuriyet dönemi atılımlarını aşan yapım hızıyla demir yolu ağının 2028 yılına kadar 17 bin 287 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.
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Devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte doğrudan hızlı tren bağlantısına sahip il sayısı 11'den 27'ye yükseliyor.
Doğu ile Batı arasında stratejik bir köprü işlevi gören Türkiye, Orta Koridor üzerindeki lojistik gücünü Marmaray ve Kars-Iğdır-Dilucu hatlarıyla pekiştiriyor.
TÜRASAŞ tesislerinde yürütülen çalışmalarla yerli ve millî tren setlerinin seri üretimi hız kesmeden devam ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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