Ödülü Aldığı Gün Gelen Yapay Zekâ İddiası: Orélien'in Romanı Goncourt Listesinden Çıkarıldı
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Haiti asıllı Kanadalı yazar Thélyson Orélien, ilk romanı C'était ça ou mourir ile bu sonbaharın Fransız edebiyat dünyasında en çok konuşulan ismi olmuştu. Kitap yirmiden fazla ülkede yayınevlerine satılmış, Fransa'nın en prestijli ödüllerinin listelerine girmişti. Ancak aldığı bir ödülün hemen ardından sosyal medyada ortaya atılan bir iddia, yazarın hızlı yükselişini bir anda tartışmaya açtı.
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İddia bir yapay zekâ dedektöründen çıktı.
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Orélien suçlamaları kesin bir dille reddetti.
Eski yazıları da mercek altına alındı.
Goncourt Akademisi kararını verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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