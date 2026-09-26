Ödülü Aldığı Gün Gelen Yapay Zekâ İddiası: Orélien'in Romanı Goncourt Listesinden Çıkarıldı

Orélien 22 Eylül akşamı Boréal yayınevi aracılığıyla yaptığı açıklamada, kitaptaki yoğun benzetme ve metaforların yapay zekâ izi olarak okunmasına itiraz etti ve 'Şiirin, imgenin, tekrarın ve ritmin canlı bir ses taşıdığı Haiti ve Karayip edebiyat geleneğinden geliyorum. Üslubum tartışılabilir ama bu teknikleri yapay zekâ kanıtı saymanın edebiyat eleştirisiyle hiçbir ilgisi yok' dedi. Mart ayında Quebec'te, ağustosta ise Grasset etiketiyle Fransa'da yayımlanan roman, Port-au-Prince'teki çete şiddetinden kaçıp Amerika kıtasını aşarak Kanada'ya ulaşan bir tarih öğretmenini anlatıyor. Orélien hikâyeyi 2010 depreminin ardından Haiti'den ayrılışı ve Montreal'de tanıştığı göçmenlerin anlattıkları üzerine kurduğunu daha önce söylemişti, Boréal da el yazmasının yıllar önce kaleme alındığını ve editörle yapılan çok sayıda yazışmayla bugünkü hâlini aldığını açıkladı. Montreal Üniversitesi'nden Fransız edebiyatı hocası Emeline Pierre, metindeki tekrarların Karayip yazı üslubunun bir özelliği olduğunu belirterek 'Bir kez daha iz bırakan siyah bir insanın yolculuğunu görüyoruz. O kişi belki fazla ileri gittiğinde, fazla takdir topladığında sonunda bir rahatsızlık kaynağına dönüşüyor gibi geliyor bana' dedi.