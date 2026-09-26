Koalisyon Merkezi Kapanıyor ve ABD, Irak'tan Çekiliyor: Irak 1 Ekim'e 'Egemenlik Bayramı' Hazırlığında

Irak Silahlı Kuvvetler Başkanı Ofis Müdürü Abdulemir Şammari, koalisyon merkezinin 30 Eylül itibarıyla kapatılacağını ve bu tarihten sonra ülke topraklarında hiçbir yabancı askerî üssün kalmayacağını açıkladı. Güvenlik durumunun iyi olduğunu ve ülkenin tamamında kontrolün sağlandığını belirten Şammari, 'Ülkenin güvenliği konusunda herhangi bir endişe bulunmuyor' dedi. Hükümet, koalisyonun çekildiği günün ertesini, yani 1 Ekim'i 'Egemenlik Bayramı' olarak kutlamaya hazırlanıyor. Başbakan Ali ez-Zeydi'nin ofisi de ağustosta ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper ile yapılan görüşmenin ardından yayımladığı açıklamada '1 Ekim, Irak devletinin yolunda yeni bir gün olacak, çünkü Irak her türlü yabancı askerî varlıktan arınmış olacak' demişti.