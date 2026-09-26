Koalisyon Merkezi Kapanıyor ve ABD, Irak'tan Çekiliyor: Irak 1 Ekim'e 'Egemenlik Bayramı' Hazırlığında
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Son tarih 30 Eylül.
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Bağdat Havalimanı'ndaki tesis devredildi.
Geriye yalnızca Erbil kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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