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Koalisyon Merkezi Kapanıyor ve ABD, Irak'tan Çekiliyor: Irak 1 Ekim'e 'Egemenlik Bayramı' Hazırlığında

Koalisyon Merkezi Kapanıyor ve ABD, Irak'tan Çekiliyor: Irak 1 Ekim'e 'Egemenlik Bayramı' Hazırlığında

Irak
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 21:18
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Irak, 2014'ten bu yana ülkede bulunan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun merkezini kapatmaya hazırlanıyor. Bağdat yönetimi, yabancı askerî varlığın sona ereceği günü özel bir tarih olarak kutlamayı planlıyor. Süreçle ilgili son açıklama Irak Silahlı Kuvvetler Başkanlığı'ndan geldi.

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Son tarih 30 Eylül.

Son tarih 30 Eylül.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkanı Ofis Müdürü Abdulemir Şammari, koalisyon merkezinin 30 Eylül itibarıyla kapatılacağını ve bu tarihten sonra ülke topraklarında hiçbir yabancı askerî üssün kalmayacağını açıkladı. Güvenlik durumunun iyi olduğunu ve ülkenin tamamında kontrolün sağlandığını belirten Şammari, 'Ülkenin güvenliği konusunda herhangi bir endişe bulunmuyor' dedi. Hükümet, koalisyonun çekildiği günün ertesini, yani 1 Ekim'i 'Egemenlik Bayramı' olarak kutlamaya hazırlanıyor. Başbakan Ali ez-Zeydi'nin ofisi de ağustosta ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper ile yapılan görüşmenin ardından yayımladığı açıklamada '1 Ekim, Irak devletinin yolunda yeni bir gün olacak, çünkü Irak her türlü yabancı askerî varlıktan arınmış olacak' demişti.

Bağdat Havalimanı'ndaki tesis devredildi.

Bağdat Havalimanı'ndaki tesis devredildi.

Sürecin son adımlarından biri olarak ABD'nin Bağdat Havalimanı'ndaki Diplomatik Destek Merkezi 24 Eylül'de Irak'a teslim edildi, Irak Dışişleri Bakanlığı'ndaki törende anlaşmayı ABD Maslahatgüzarı Steven Fagin ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Bahrululum duyurdu. Havalimanının batı yakasındaki tesis bir zamanlar ABD'nin Victory Base (Zafer Üssü) yerleşkesinin parçasıydı ve Amerikan askerleri 2011'de Irak'tan çekilirken diplomatik ve lojistik destek merkezine dönüştürülmüştü. Şubatta patlak veren ABD-İran savaşının ardından havalimanı bu yıl defalarca İHA ve roket saldırılarının hedefi oldu.

Geriye yalnızca Erbil kaldı.

Geriye yalnızca Erbil kaldı.

Washington ile Bağdat, koalisyonun IŞİD'e karşı misyonunu bitirme konusunda 2024'te anlaşmış ve ilk hedef olarak Eylül 2025'i belirlemişti, ancak komşu Suriye'deki gelişmeler nedeniyle 250 ila 350 kişilik bir Amerikan danışman grubu Anbar'daki Ayn el-Esed Hava Üssü'nde görev yapmayı sürdürdü. Üs ocak ayında tamamen Irak ordusuna geçti ve koalisyon güçleri bugün yalnızca Erbil Havalimanı'nda bulunuyor. ABD'nin Irak'taki asker sayısı 2007'deki zirvede 170 bini aşmış, son muharip birlikler 2011'de ülkeden ayrılmış, 2014'te ise IŞİD'in ilerleyişi üzerine Irak hükümetinin davetiyle geri dönülmüştü. Ez-Zeydi, başta ABD askerlerinin çekilmesine bağlanan silahlı grupların silahsızlandırılması sürecinin Haziran 2027'ye kadar tamamlanacağını bu hafta açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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