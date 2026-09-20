Trump ve Netanyahu’nun Program Değişiklikleri Gündem Oldu
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ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'deki hafta sonu programını yarıda kesip Beyaz Saray'a döndü. Aynı gün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da ABD gezisini kısaltıp Teksas durağını iptal etti. Gelişme, ABD Kudüs Büyükelçiliği'nin bölgedeki Amerikalılara yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayınladığı saatlere denk geldi.
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Netanyahu, ABD gezisini son anda kısaltarak Teksas'taki Elon Musk görüşmesini iptal etti ve BM konuşmasının hemen ardından İsrail'e dönmeye karar verdi.
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ABD Kudüs Büyükelçiliği, 19 Eylül'de yayınladığı uyarıda bölgedeki vatandaşlarına temkinli olmaları çağrısında bulundu.
Sosyal medyada viral olan bir iddiaya göre İran, ordusu için Code 100 adı verilen en yüksek alarm seviyesini ilan etti; ancak bu iddia resmi kaynaklarca doğrulanmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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