Trump ve Netanyahu’nun Program Değişiklikleri Gündem Oldu

Ynet ve VINnews haberlerine göre Netanyahu'nun ekibi, Teksas'a giden bir ön heyeti geri çağırdı ve planlanan Musk buluşmasını iptal etti. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması için New York'a uğrayıp aynı gün Tel Aviv'e dönecek.

Aynı saatlerde Trump da Camp David'deki hafta sonu tatilini bir gün erken bitirip Beyaz Saray'a döndü. Times of Israel'e göre Beyaz Saray, dönüşün nedenine dair resmi bir açıklama yapmadı.