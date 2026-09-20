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Trump ve Netanyahu’nun Program Değişiklikleri Gündem Oldu

Trump ve Netanyahu’nun Program Değişiklikleri Gündem Oldu

İran Donald Trump
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 09:38
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ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'deki hafta sonu programını yarıda kesip Beyaz Saray'a döndü. Aynı gün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da ABD gezisini kısaltıp Teksas durağını iptal etti. Gelişme, ABD Kudüs Büyükelçiliği'nin bölgedeki Amerikalılara yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayınladığı saatlere denk geldi.

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Netanyahu, ABD gezisini son anda kısaltarak Teksas'taki Elon Musk görüşmesini iptal etti ve BM konuşmasının hemen ardından İsrail'e dönmeye karar verdi.

Netanyahu, ABD gezisini son anda kısaltarak Teksas'taki Elon Musk görüşmesini iptal etti ve BM konuşmasının hemen ardından İsrail'e dönmeye karar verdi.

Ynet ve VINnews haberlerine göre Netanyahu'nun ekibi, Teksas'a giden bir ön heyeti geri çağırdı ve planlanan Musk buluşmasını iptal etti. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması için New York'a uğrayıp aynı gün Tel Aviv'e dönecek. 

Aynı saatlerde Trump da Camp David'deki hafta sonu tatilini bir gün erken bitirip Beyaz Saray'a döndü. Times of Israel'e göre Beyaz Saray, dönüşün nedenine dair resmi bir açıklama yapmadı.

ABD Kudüs Büyükelçiliği, 19 Eylül'de yayınladığı uyarıda bölgedeki vatandaşlarına temkinli olmaları çağrısında bulundu.

ABD Kudüs Büyükelçiliği, 19 Eylül'de yayınladığı uyarıda bölgedeki vatandaşlarına temkinli olmaları çağrısında bulundu.

ABD Kudüs Büyükelçiliği'nin resmi uyarısında, bölgedeki güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve beklenmedik bir tırmanma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Amerikalı vatandaşlara uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olmaları önerildi. CBS News'in haberine göre bu uyarı, Suudi Arabistan'a yönelik bir füze saldırısı iddialarının ardından geldi. Savunma Bakanı Pete Hegseth de Teksas'taki bir spor etkinliğinden ayrılıp başkente döndü.

Sosyal medyada viral olan bir iddiaya göre İran, ordusu için Code 100 adı verilen en yüksek alarm seviyesini ilan etti; ancak bu iddia resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Sosyal medyada viral olan bir iddiaya göre İran, ordusu için Code 100 adı verilen en yüksek alarm seviyesini ilan etti; ancak bu iddia resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

X hesabı Hormuz Letter, İran'ın IRGC, ordu ve güvenlik güçlerini kapsayan 'Code 100' alarmını devreye soktuğunu öne sürdü. Ancak İran'ın resmi haber ajansları bu isimde bir alarm koduna dair herhangi bir teyit vermedi. Öte yandan İran yetkilileri son günlerde ordunun 'yüzde yüz hazır' olduğunu söylüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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