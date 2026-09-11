Beyaz Saray'da Görevli Bir İsimden Özel Uçak Paylaşımı: ABD Başkanı Donald Trump'ın Uçağının İçi Ortaya Çıktı
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Beyaz Saray'da görev yapan bir isim, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel uçağının içinden çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Gece saatlerinde kaydedilen paylaşım, kısa sürede binlerce kez izlenerek gündeme oturdu. Videoda uçağın merdivenlerinden çıkış anları ile kuyruk kısmındaki dev Amerikan bayrağı dikkat çekiyor.
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İşte Donald Trump'ın gündem olan uçağı:
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Paylaşılan görüntülerde, Trump'ın uçağına merdivenlerle çıkışı ve kuyruktaki dev Amerikan bayrağı öne çıkıyor.
Ortaya çıkan görüntüler, Katar'ın hediye ettiği 400 milyon dolarlık yeni başkanlık uçağını yeniden gündeme taşıdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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