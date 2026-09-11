Beyaz Saray'da Görevli Bir İsimden Özel Uçak Paylaşımı: ABD Başkanı Donald Trump'ın Uçağının İçi Ortaya Çıktı

Trump'ın Temmuz 2026'da ilk kez uçtuğu ve Katar Kraliyet Ailesi'nden hediye olarak gelen Boeing 747-8, döneminin en lüks başkanlık uçağı olarak tanıtılmıştı. Deri koltuklar, yatabilen özel bölümler, toplantı salonu ve altın tonlarında aydınlatmalarıyla öne çıkan kabin, yaklaşık 400 milyon dolara modernize edilmişti.

Uçağın kullanıma girmesinin ardından da bir tartışma yaşanmıştı: Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ve İletişim Direktörü Steven Cheung'un ilk uçuştan paylaştığı fotoğraflarda, kabindeki kitaplığın raflarında yalnızca 'Library', 'Art' ve 'Jewelry' yazan sahte kitap sırtları olduğu fark edilmiş, bu da sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Yeni paylaşılan görüntülerin, uçağın gösterişli iç mekanına dair merakı ve eleştirileri yeniden alevlendirmesi bekleniyor.