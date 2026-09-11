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Beyaz Saray'da Görevli Bir İsimden Özel Uçak Paylaşımı: ABD Başkanı Donald Trump'ın Uçağının İçi Ortaya Çıktı

Beyaz Saray'da Görevli Bir İsimden Özel Uçak Paylaşımı: ABD Başkanı Donald Trump'ın Uçağının İçi Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 20:32
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Beyaz Saray'da görev yapan bir isim, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel uçağının içinden çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Gece saatlerinde kaydedilen paylaşım, kısa sürede binlerce kez izlenerek gündeme oturdu. Videoda uçağın merdivenlerinden çıkış anları ile kuyruk kısmındaki dev Amerikan bayrağı dikkat çekiyor.

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İşte Donald Trump'ın gündem olan uçağı:

Paylaşılan görüntülerde, Trump'ın uçağına merdivenlerle çıkışı ve kuyruktaki dev Amerikan bayrağı öne çıkıyor.

Paylaşılan görüntülerde, Trump'ın uçağına merdivenlerle çıkışı ve kuyruktaki dev Amerikan bayrağı öne çıkıyor.

Paylaşılan videoda, uçağa binen bir kişinin merdivenleri tırmanışı ve arkada duran uçağın kuyruk kısmındaki dev Amerikan bayrağı görülüyor. Yaklaşık bir dakikalık kayıt, kısa sürede binlerce görüntülenmeye ulaştı.

Paylaşımın devamında kamera uçağın içine yöneliyor; uçağın iç tasarımı görülüyor. Bir kullanıcı yorumlarda '5 yıldız otellerdeki kral dairesi dedikleri bu olsa gerek' ifadelerini kullandı.

Videonun altına gelen yanıtlarda birçok kişi, başkanlık uçağının sıradan bir vatandaşın hayal bile edemeyeceği bir konfora sahip olduğunu savundu.

Ortaya çıkan görüntüler, Katar'ın hediye ettiği 400 milyon dolarlık yeni başkanlık uçağını yeniden gündeme taşıdı.

Ortaya çıkan görüntüler, Katar'ın hediye ettiği 400 milyon dolarlık yeni başkanlık uçağını yeniden gündeme taşıdı.

Trump'ın Temmuz 2026'da ilk kez uçtuğu ve Katar Kraliyet Ailesi'nden hediye olarak gelen Boeing 747-8, döneminin en lüks başkanlık uçağı olarak tanıtılmıştı. Deri koltuklar, yatabilen özel bölümler, toplantı salonu ve altın tonlarında aydınlatmalarıyla öne çıkan kabin, yaklaşık 400 milyon dolara modernize edilmişti.

Uçağın kullanıma girmesinin ardından da bir tartışma yaşanmıştı: Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ve İletişim Direktörü Steven Cheung'un ilk uçuştan paylaştığı fotoğraflarda, kabindeki kitaplığın raflarında yalnızca 'Library', 'Art' ve 'Jewelry' yazan sahte kitap sırtları olduğu fark edilmiş, bu da sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Yeni paylaşılan görüntülerin, uçağın gösterişli iç mekanına dair merakı ve eleştirileri yeniden alevlendirmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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