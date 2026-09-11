Kapıkule'ye Yeni Komşu: Türkiye'den Avrupa'ya Açılacak Sınır Kapısı Geliyor
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Avrupa'ya açılan en yoğun kara sınır kapılarından Kapıkule'de, saatlerce süren araç kuyruklarına kalıcı bir çözüm arayışı yeni bir eşiğe geldi. Edirne'de düzenlenen toplantıda Türk ve Bulgar heyetleri, Kapıkule'nin kuzeyine 'Kapıkule / Kapitan Andreevo - Kuzey' adıyla ikinci bir gümrük kapısı kurulmasını masaya yatırdı. Toplantının ardından heyet, yeni kapının inşa edileceği bölgeyi yerinde inceledi.
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Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer İle Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev'in de Aralarında Bulunduğu Çok Sayıda Üst Düzey İsim Katıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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