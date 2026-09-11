article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kapıkule'ye Yeni Komşu: Türkiye'den Avrupa'ya Açılacak Sınır Kapısı Geliyor

Kapıkule'ye Yeni Komşu: Türkiye'den Avrupa'ya Açılacak Sınır Kapısı Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 18:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avrupa'ya açılan en yoğun kara sınır kapılarından Kapıkule'de, saatlerce süren araç kuyruklarına kalıcı bir çözüm arayışı yeni bir eşiğe geldi. Edirne'de düzenlenen toplantıda Türk ve Bulgar heyetleri, Kapıkule'nin kuzeyine 'Kapıkule / Kapitan Andreevo - Kuzey' adıyla ikinci bir gümrük kapısı kurulmasını masaya yatırdı. Toplantının ardından heyet, yeni kapının inşa edileceği bölgeyi yerinde inceledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer İle Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev'in de Aralarında Bulunduğu Çok Sayıda Üst Düzey İsim Katıldı.

Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer İle Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev'in de Aralarında Bulunduğu Çok Sayıda Üst Düzey İsim Katıldı.

Kapıkule Toplantı Salonu'nda 11 Eylül 2026'da bir araya gelen heyete Edirne Valisi Yunus Sezer, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük başkanlık etti. Bulgaristan tarafını ise İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev, Haskovo Valisi Todor İvanov ve Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov temsil etti. Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav da toplantıda yer aldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki sınır geçiş kapasitesinin artırılmasına yönelik teknik çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantının ardından heyet, yeni gümrük kapısının kurulması planlanan bölgeye geçerek sahada inceleme yaptı. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Kapıkule'deki araç yoğunluğunun önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın