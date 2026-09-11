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Sahte Düğünün Faturası Ağırlaştı: Tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın Eşi Çağla Öz Aranıyor

Sahte Düğünün Faturası Ağırlaştı: Tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın Eşi Çağla Öz Aranıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.09.2026 - 17:52
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Van'da düğün görüntüleriyle gündeme gelen ve ardından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. MASAK raporlarında adı geçen kayınvalidesi, soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Tançalan'ın hakkında gözaltı kararı bulunan eşi, sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan ise aranıyor. Çağla Öz Tançalan'ın annesi Nilgün Oya gözaltına alındı.

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Çağla Öz aranıyor. Annesi gözaltına alındıç

Çağla Öz aranıyor. Annesi gözaltına alındıç

Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından dosya büyümeye devam ediyor. MASAK'ın hazırladığı mali inceleme raporunda ismi geçen Çağla Öz'ün annesi yürütülen operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Tançalan'ın eşi, sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan hakkında ise savcılığın talebiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak yetkililer, Öz Tançalan'ın adresinde bulunamadığını, kendisinin halen arandığını açıkladı. Çift, aylar önce gerçekleştirdikleri ve gelinin baştan ayağa altına boğulduğu düğünle gündeme gelmiş, ardından bu görüntüler mali suçlar soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Düğün sahte çıktı. 44 milyon liralık altınların kuyumcudan kiralandığı, çiftin aylar önce evlendiği öğrenildi.

Düğün sahte çıktı. 44 milyon liralık altınların kuyumcudan kiralandığı, çiftin aylar önce evlendiği öğrenildi.

Van'da düzenlenen ve yaklaşık 44 milyon TL değerinde altın takıldığı iddia edilen Vanlı Kara Haydar ve sosyal medya ünlüsü Çağla Öz hakkında soruşturma başlatılmıştı. Altınların kiralık olduğu; çiftin aylar önce evlendiği ortaya çıkarken sosyal medyada yayılan düğün görüntüleri üzerine Vanlı Kara Haydar, tutuklanmıştı. 

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan soruşturma başlattı; emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliyi tutuklama kararı verdi.

Tançalan verdiği ifadede, düğünde takılan altınların bir kuyumcudan reklam amacıyla ödünç alındığını ve tören bittikten sonra iade edildiğini öne sürmüştü. Savcılık makamı ise şüphelinin sosyal medyada sergilediği yaşam standardıyla resmi gelir kayıtları arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekerek, sık sık yurt dışına çıkması nedeniyle kaçma şüphesi bulunduğunu belirtmişti. Daha önce ortaya çıkan MASAK raporunda, Tançalan'a ait hesaplarda 115 milyon TL'yi bulan bir para trafiği tespit edildiği kaydedilmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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