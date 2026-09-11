Sahte Düğünün Faturası Ağırlaştı: Tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın Eşi Çağla Öz Aranıyor
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Van'da düğün görüntüleriyle gündeme gelen ve ardından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. MASAK raporlarında adı geçen kayınvalidesi, soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Tançalan'ın hakkında gözaltı kararı bulunan eşi, sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan ise aranıyor. Çağla Öz Tançalan'ın annesi Nilgün Oya gözaltına alındı.
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Çağla Öz aranıyor. Annesi gözaltına alındıç
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Düğün sahte çıktı. 44 milyon liralık altınların kuyumcudan kiralandığı, çiftin aylar önce evlendiği öğrenildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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