Sahte Düğünün Faturası Ağırlaştı: Tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın Eşi Çağla Öz Aranıyor

Van'da düzenlenen ve yaklaşık 44 milyon TL değerinde altın takıldığı iddia edilen Vanlı Kara Haydar ve sosyal medya ünlüsü Çağla Öz hakkında soruşturma başlatılmıştı. Altınların kiralık olduğu; çiftin aylar önce evlendiği ortaya çıkarken sosyal medyada yayılan düğün görüntüleri üzerine Vanlı Kara Haydar, tutuklanmıştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan soruşturma başlattı; emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliyi tutuklama kararı verdi.

Tançalan verdiği ifadede, düğünde takılan altınların bir kuyumcudan reklam amacıyla ödünç alındığını ve tören bittikten sonra iade edildiğini öne sürmüştü. Savcılık makamı ise şüphelinin sosyal medyada sergilediği yaşam standardıyla resmi gelir kayıtları arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekerek, sık sık yurt dışına çıkması nedeniyle kaçma şüphesi bulunduğunu belirtmişti. Daha önce ortaya çıkan MASAK raporunda, Tançalan'a ait hesaplarda 115 milyon TL'yi bulan bir para trafiği tespit edildiği kaydedilmişti.