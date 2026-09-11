2026'da Asgari Ücreti Doğru Bilmişti: Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun 2027 Yılı Asgari Ücretini Açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir öngörüde bulundu: '2027 asgari ücrete yaklaşık %25 artış bekliyorum. Bugün 28.075 TL olan net asgari ücretin 35.000 TL civarına yükselmesini öngörüyorum.' Bu hesaba göre asgari ücretli, önümüzdeki yıl cebine giren parada yaklaşık 7 bin TL'lik bir artış görecek.

Erdursun'un tahminleri takipçileri arasında ayrı bir güven taşıyor; geçen yıl 2026 asgari ücreti için verdiği rakam, Aralık ayında masaya oturan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıkladığı 28.075 TL'lik nihai tutarla neredeyse birebir örtüşmüştü. Bu isabet, uzmanın yeni açıklamasının da bu kez yakından takip edilmesine yol açıyor.

2027 asgari ücreti için resmi görüşmelerin Aralık ayında başlaması, yeni rakamın ise işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği komisyon toplantılarının ardından netleşmesi bekleniyor.