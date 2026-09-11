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2026'da Asgari Ücreti Doğru Bilmişti: Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun 2027 Yılı Asgari Ücretini Açıkladı

2026'da Asgari Ücreti Doğru Bilmişti: Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun 2027 Yılı Asgari Ücretini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 19:24
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Milyonlarca çalışanın gözü, yeni yılın ilk zam haberine çevrildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından 2027 yılı asgari ücret beklentisini paylaştı. Geçtiğimiz yıl yaptığı tahminle tam isabet kaydeden isim, bu kez de net bir rakam verdi.

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Erdursun, Bugünkü 28.075 TL'lik Net Asgari Ücretin 2027'de Yaklaşık Yüzde 25 Artışla 35 Bin TL Civarına Yükselmesini Bekliyor.

Erdursun, Bugünkü 28.075 TL'lik Net Asgari Ücretin 2027'de Yaklaşık Yüzde 25 Artışla 35 Bin TL Civarına Yükselmesini Bekliyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir öngörüde bulundu: '2027 asgari ücrete yaklaşık %25 artış bekliyorum. Bugün 28.075 TL olan net asgari ücretin 35.000 TL civarına yükselmesini öngörüyorum.' Bu hesaba göre asgari ücretli, önümüzdeki yıl cebine giren parada yaklaşık 7 bin TL'lik bir artış görecek.

Erdursun'un tahminleri takipçileri arasında ayrı bir güven taşıyor; geçen yıl 2026 asgari ücreti için verdiği rakam, Aralık ayında masaya oturan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıkladığı 28.075 TL'lik nihai tutarla neredeyse birebir örtüşmüştü. Bu isabet, uzmanın yeni açıklamasının da bu kez yakından takip edilmesine yol açıyor.

2027 asgari ücreti için resmi görüşmelerin Aralık ayında başlaması, yeni rakamın ise işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği komisyon toplantılarının ardından netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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