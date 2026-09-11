2026'da Asgari Ücreti Doğru Bilmişti: Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun 2027 Yılı Asgari Ücretini Açıkladı
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Milyonlarca çalışanın gözü, yeni yılın ilk zam haberine çevrildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından 2027 yılı asgari ücret beklentisini paylaştı. Geçtiğimiz yıl yaptığı tahminle tam isabet kaydeden isim, bu kez de net bir rakam verdi.
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Erdursun, Bugünkü 28.075 TL'lik Net Asgari Ücretin 2027'de Yaklaşık Yüzde 25 Artışla 35 Bin TL Civarına Yükselmesini Bekliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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