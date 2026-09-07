2027 Yılında Asgari Ücretliyi Bekleyen Büyük Sürpriz: SGK Uzmanı, Kıdem Tazminatındaki 1 Gün Detayını Anlattı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında mevcut enflasyon beklentileri ve memur maaş katsayıları üzerinden yeni yılın tazminat senaryolarını hesapladı. Yapılan değerlendirmelere göre, yeni yılda asgari ücretli çalışanların kıdem tazminatındaki oransal artış, yüksek maaşlı çalışanlara kıyasla çok daha yüksek olacak. Uzmanlar, emeklilik veya işten ayrılma planı yapanların güncellemeler kesinleşmeden acele karar vermemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Halihazırda en yüksek devlet memurunun emekli ikramiyesine endeksli olan kıdem tazminatı tavanı 73.729,87 TL olarak uygulanıyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi ve memur toplu sözleşme zammının yüzde 5 olması senaryosunda, memur maaşlarına yüzde 8 civarında bir güncelleme yapılması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, 2027 yılının Ocak ayında kıdem tazminatı tavanı yaklaşık 79.628 TL seviyesine çıkacak. Yüksek maaşlı bir çalışan, bu güncellemeyle birlikte çalıştığı her yıl için fazladan yaklaşık 5.898 TL kazanım elde etmiş olacak.

Ancak asıl dikkat çekici artış asgari ücretliler cephesinde yaşanacak. Şu anda 33.030,50 TL üzerinden hesaplanan asgari ücretli kıdem tazminatının, Ocak ayında yapılması beklenen en az yüzde 30'luk maaş zammıyla doğrudan aynı oranda artması öngörülüyor. Yüksek ücretlilerin tazminat tavanındaki artış yüzde 8'de kalırken, asgari ücretlilerin en az yüzde 30'luk bir artış yakalaması, dar gelirli çalışanlar lehine yüzde 22'lik bir avantaj yaratacak.

Ortaya çıkan bu tablo, 2027 yılının düşük ücretli çalışanlar için bir telafi dönemi olacağını gösteriyor. İşten ayrılmayı düşünen veya emeklilik dilekçesi verecek olan çalışanların, 31 Aralık ile 1 Ocak arasındaki bir günlük kritik eşiği kesinlikle gözden kaçırmaması gerekiyor. Yeni yılın getireceği zam oranlarından faydalanmak için dilekçe tarihinin doğru belirlenmesi, alınacak toplu paranın miktarını doğrudan etkileyecek. Uzmanlar, tüm bu rakamların mevcut piyasa beklentilerine dayalı tahminler olduğunu ve resmi kararlar açıklanana kadar değişiklik gösterebileceğini de hatırlatıyor.