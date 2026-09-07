2027 Yılında Asgari Ücretliyi Bekleyen Büyük Sürpriz: SGK Uzmanı, Kıdem Tazminatındaki 1 Gün Detayını Anlattı
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Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ko...
Yeni yıla yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü 2027 kıdem tazminatı rakamlarına çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında güncel enflasyon verileriyle yaptığı son hesaplamalara göre, asgari ücretliler yeni yıldaki tazminat artışında yüksek maaşlı çalışanları geride bırakacak; işten ayrılmayı düşünenlerin ise yaşanacak hak kayıplarını önlemek için 1 Ocak tarihine özellikle dikkat etmesi gerekiyor.
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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı kıdem tazminatı tablosu yavaş yavaş netleşmeye başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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