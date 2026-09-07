2027 Asgari Ücret Zammında İlk Net Rakam Geldi!
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Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar 2027 asgari ücret rakamının ne kadar olacağına kilitlendi. Açıklanan Orta Vadeli Program'daki enflasyon hedefleri hesaplamaları yeniden şekillendirirken, ekonomist Muhammet Bayram da beklentisini net rakamlarla paylaştı.
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Asgari ücret 2027: Asgari ücret ne kadar olacak?
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2027 asgari ücret zammında ilk net rakam geldi!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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