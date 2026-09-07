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2027 Asgari Ücret Zammında İlk Net Rakam Geldi!

2027 Asgari Ücret Zammında İlk Net Rakam Geldi!

Asgari Ücret Enflasyon
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
07.09.2026 - 16:40
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Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar 2027 asgari ücret rakamının ne kadar olacağına kilitlendi. Açıklanan Orta Vadeli Program'daki enflasyon hedefleri hesaplamaları yeniden şekillendirirken, ekonomist Muhammet Bayram da beklentisini net rakamlarla paylaştı.

Kaynak: CNN Türk

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Asgari ücret 2027: Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2027: Asgari ücret ne kadar olacak?

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2026 yılı sonunda yüzde 28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüklerini, 2027 yılında ise yüzde 21'e gerilemesini hedeflediklerini açıklamıştı. Açıklanan bu hedefler, asgari ücret hesaplamalarında kullanılan yöntemi de yeniden gündeme getirdi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram, bu yıl Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmadığını hatırlatarak geçen yılki artışın gerçekleşen enflasyonla hedeflenen enflasyonun bir nevi ortalaması alınarak yapıldığını söyledi. Bayram, o dönem yüzde 21 olan tahminin sene sonunda yüzde 28'e çıktığını, ancak artışın yine de tahmine göre yapıldığını belirtti.

2027 asgari ücret zammında ilk net rakam geldi!

2027 asgari ücret zammında ilk net rakam geldi!

Ekonomist Muhammet Bayram, hesaplamanın tahmine değil gerçekleşen enflasyona göre yapılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: 'Beklenene göre yapılmamalı, gerçekleşene göre yapılmalı. Artı refah payı verilmeli. Geçen seneye göre yapılsa yüzde 28 ile yüzde 21 toplam yüzde 49-50'lik bir artış ortaya çıkar. Minimum yüzde 25'lik bir artış asgari ücretliye olmalı.' 

TÜRK-İŞ'in açlık sınırı araştırmasının da 32-37 bin lira bandında olduğunu hatırlatan Bayram, şöyle devam etti: 'En az yüzde 30'luk bir asgari ücrette artışın, en fazla yüzde 35'lik bir artışın kapıda olduğunu düşünüyorum. Ücretler artırılırsa enflasyon artar tezi bu sene çöktü, çünkü Temmuz'da artış yapılmadı. Vatandaşın bu noktada desteklenmesi gerekiyor; ben en az yüzde 30'luk bir artış bekliyorum asgari ücrette.'

Asgari ücrete yüzde yüzde 30 zam yapılırsa ne kadar olur?

Asgari ücrete yüzde yüzde 30 zam yapılırsa ne kadar olur?

  • Yüzde 20 zam: 33 bin 690 TL

  • Yüzde 25 zam: 35 bin 094 TL

  • Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL

  • Yüzde 35 zam: 37 bin 902 TL

Asgari ücret 2026 ne kadar?

2026 yılı için net asgari ücret 28 bin 75 TL, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL olarak belirlenmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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