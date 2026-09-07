2027 Asgari Ücret Zammında İlk Net Rakam Geldi!

Ekonomist Muhammet Bayram, hesaplamanın tahmine değil gerçekleşen enflasyona göre yapılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: 'Beklenene göre yapılmamalı, gerçekleşene göre yapılmalı. Artı refah payı verilmeli. Geçen seneye göre yapılsa yüzde 28 ile yüzde 21 toplam yüzde 49-50'lik bir artış ortaya çıkar. Minimum yüzde 25'lik bir artış asgari ücretliye olmalı.'

TÜRK-İŞ'in açlık sınırı araştırmasının da 32-37 bin lira bandında olduğunu hatırlatan Bayram, şöyle devam etti: 'En az yüzde 30'luk bir asgari ücrette artışın, en fazla yüzde 35'lik bir artışın kapıda olduğunu düşünüyorum. Ücretler artırılırsa enflasyon artar tezi bu sene çöktü, çünkü Temmuz'da artış yapılmadı. Vatandaşın bu noktada desteklenmesi gerekiyor; ben en az yüzde 30'luk bir artış bekliyorum asgari ücrette.'