Asgari Ücrete Yüzde 50 Zam Bombası! İsa Karakaş Canlı Yayında Açıkladı

Asgari ücret Ocak 2026'da 28.075,50 TL'ye yükseltilmişti. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklerken hayaller Ocak 2027'ye kaldı. Yeni yıl yaklaşırken asgari ücret zam beklentisi de yükseldi. 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?', 'Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak? soruları merak edilirken uzmanlardan da tahminler gelmeye başladı. TGRT Haber yayının katılan SGK uzmanı İsa Karakaş, dikkat çeken kulis bilgisi paylaştı. Masadaki formülleri anlatan Karakaş, asgari ücrete yüzde 50 iddiasında bulundu.

Karakaş, 'Ankara'da konuşulan kulis bilgisi şu; seçim kasım ayında olursa... bunu bütçeden anlayacağız. Kasım 2027'de seçim olursa ocak ayında asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam görebiliriz' dedi.