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Asgari Ücrete Yüzde 50 Zam Bombası! İsa Karakaş Canlı Yayında Açıkladı

Asgari Ücrete Yüzde 50 Zam Bombası! İsa Karakaş Canlı Yayında Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.08.2026 - 12:38
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Milyonlarca çalışanın gözü kulağı önümüzdeki dönemde yapılacak maaş düzenlemelerine çevrildi. 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' sorusunun yanıtı merak edilirken SGK uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında bombayı patlattı. TGRT Haber canlı yayınına katılan Karakaş, Ankara'da konuşulan kulis bilgilerini aktardı. SGK uzmanı İsa Karakaş, 'Asgari ücrete yüzde 50 zam gelebilir' dedi. İşte masadaki formüller ve Ankara'da konuşulanlar...

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Asgari ücrete yüzde 50 senaryosu: SGK uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulanı açıkladı.

Asgari ücrete yüzde 50 senaryosu: SGK uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulanı açıkladı.

Asgari ücret Ocak 2026'da 28.075,50 TL'ye yükseltilmişti. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklerken hayaller Ocak 2027'ye kaldı. Yeni yıl yaklaşırken asgari ücret zam beklentisi de yükseldi. 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?', 'Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak? soruları merak edilirken uzmanlardan da tahminler gelmeye başladı. TGRT Haber yayının katılan SGK uzmanı İsa Karakaş, dikkat çeken kulis bilgisi paylaştı. Masadaki formülleri anlatan Karakaş, asgari ücrete yüzde 50 iddiasında bulundu. 

Karakaş, 'Ankara'da konuşulan kulis bilgisi şu; seçim kasım ayında olursa... bunu bütçeden anlayacağız. Kasım 2027'de seçim olursa ocak ayında asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam görebiliriz' dedi.

Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak?

Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak?

Asgari ücrete yüzde 50'lik zam için 2 farklı formülün masada olduğunu kaydeden Karakaş, 'Bu yüzde 50'lik zam birden bire yüzde 50 zam olabilir veya yüzde 30+20 ara zam şeklinde olabilir. Birinci formül bir kerede ocak ayında yüzde 50 zam. İkinci formül temmuzda ara zamla yüzde 50'nin üzerine çıkması gibi formüller konuşuluyor. Biz burada konuşulanları aktarıyoruz, karar verecek olan hükümet' diye konuştu.

SGK uzmanı İsa Karakaş, açlık sınırının 37 bin TL'yi geçtiğini vurgulayarak şunları dedi: 'Asgari ücret 28 bin. Açlık sınırı 37 bin lirayı geçti. Ocak ayına gelindiğinde açlık sınırının altında bir asgari ücret olmamasına dikkat edilecek. Açlık sınırına yaklaştırılması için zaten yüzde 50'nin üzerinde bir zam yapılması elzem.'

Asgari ücrete yüzde 50 yapılırsa ne kadar olur?

Asgari ücrete yüzde 50 yapıldığı takdirde 42 bin lirayı aşacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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