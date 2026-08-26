Asgari Ücrete Yüzde 50 Zam Bombası! İsa Karakaş Canlı Yayında Açıkladı
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Milyonlarca çalışanın gözü kulağı önümüzdeki dönemde yapılacak maaş düzenlemelerine çevrildi. 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' sorusunun yanıtı merak edilirken SGK uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında bombayı patlattı. TGRT Haber canlı yayınına katılan Karakaş, Ankara'da konuşulan kulis bilgilerini aktardı. SGK uzmanı İsa Karakaş, 'Asgari ücrete yüzde 50 zam gelebilir' dedi. İşte masadaki formüller ve Ankara'da konuşulanlar...
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Asgari ücrete yüzde 50 senaryosu: SGK uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulanı açıkladı.
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Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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