Kanal D'nin İddialı Dizisi Susuz Yaz'ın Çekimleri Ertelendi

Susuz Yaz'ın kadrosu 24 Eylül Perşembe günü okuma provasında bir araya gelmişti. Dizinin resmi hesabı provadan görüntüler paylaşmış, ekip de ekim ayının ilk haftasında Adana'da sete çıkmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Set öncesinde oyunculara at binme dersleri verildi, bölge ağzı çalışmaları da hazırlığın bir parçası oldu. Açıklanan takvime göre ilk klaket bugün vurulacaktı. Ancak hava şartları buna izin vermedi ve çekimler bir gün sonraya kaldı.