Kanal D'nin İddialı Dizisi Susuz Yaz'ın Çekimleri Ertelendi
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Kanal D'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Susuz Yaz'ın 6 Ekim Salı olarak açıklanan sete çıkış tarihi değişti. Adana'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle çekimler ertelendi. Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert'in başrolleri paylaştığı dizi 7 Ekim Çarşamba günü sete çıkacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Adana'daki yağış nedeniyle Susuz Yaz'ın sete çıkış tarihi 7 Ekim Çarşamba olarak güncellendi.
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Susuz Yaz'da Osman'a Mert Ramazan Demir, Bahar'a Lizge Cömert, Hasan'a Batuhan Bozkurt Yüzgüleç hayat veriyor.
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