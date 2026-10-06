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Kanal D'nin İddialı Dizisi Susuz Yaz'ın Çekimleri Ertelendi

Kanal D'nin İddialı Dizisi Susuz Yaz'ın Çekimleri Ertelendi

Kanal D yerli dizi
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
06.10.2026 - 14:51
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Kanal D'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Susuz Yaz'ın 6 Ekim Salı olarak açıklanan sete çıkış tarihi değişti. Adana'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle çekimler ertelendi. Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert'in başrolleri paylaştığı dizi 7 Ekim Çarşamba günü sete çıkacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Adana'daki yağış nedeniyle Susuz Yaz'ın sete çıkış tarihi 7 Ekim Çarşamba olarak güncellendi.

Adana'daki yağış nedeniyle Susuz Yaz'ın sete çıkış tarihi 7 Ekim Çarşamba olarak güncellendi.

Susuz Yaz'ın kadrosu 24 Eylül Perşembe günü okuma provasında bir araya gelmişti. Dizinin resmi hesabı provadan görüntüler paylaşmış, ekip de ekim ayının ilk haftasında Adana'da sete çıkmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Set öncesinde oyunculara at binme dersleri verildi, bölge ağzı çalışmaları da hazırlığın bir parçası oldu. Açıklanan takvime göre ilk klaket bugün vurulacaktı. Ancak hava şartları buna izin vermedi ve çekimler bir gün sonraya kaldı.

Susuz Yaz'da Osman'a Mert Ramazan Demir, Bahar'a Lizge Cömert, Hasan'a Batuhan Bozkurt Yüzgüleç hayat veriyor.

Susuz Yaz'da Osman'a Mert Ramazan Demir, Bahar'a Lizge Cömert, Hasan'a Batuhan Bozkurt Yüzgüleç hayat veriyor.

Başrolde Osman karakteriyle Mert Ramazan Demir, Osman'ın büyük aşkı Bahar karakteriyle Lizge Cömert yer alıyor. Yalı Çapkını'nın Ferit'i olarak hafızalara kazınan Demir, Bize Bi'şey Olmaz'ın ardından yeni sezonda Susuz Yaz ile ekrana dönüyor. Kardeşlerim'in Süsen'i olarak tanınan Lizge Cömert ise Çarpıntı'nın ardından yeni bir başrolle izleyici karşısına çıkacak.

Ağalık peşindeki ağabey Hasan'a Batuhan Bozkurt Yüzügüleç hayat veriyor. Hasan'ın tarlasını elinden alıp ikinci eş olarak Dilan'ı (Begüm Akkaya) getiren Ethem'i ise Sarmaşık'la ödül kazanan Özgür Emre Yıldırım canlandırıyor.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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