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Susuz Yaz'da Hasan'ın Tarlasını Alıp İkinci Eş Getiren Karakter Belli Oldu: Rolü Ödüllü Bir Oyuncu Üstlendi!

Susuz Yaz'da Hasan'ın Tarlasını Alıp İkinci Eş Getiren Karakter Belli Oldu: Rolü Ödüllü Bir Oyuncu Üstlendi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2026 - 15:06
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Kanal D'nin Necati Cumalı uyarlaması Susuz Yaz'ın kadrosuna bir isim daha katıldı. Dizide tarlasını elinden aldığı Hasan'ın karşısına dikilen Ethem'i ödüllü oyuncu canlandıracak. Ekip Adana'da hazırlıklarını sürdürürken çekimlerin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Susuz Yaz'ın başrollerinde Osman'ı Mert Ramazan Demir, Bahar'ı Lizge Cömert canlandırıyor.

Susuz Yaz'ın başrollerinde Osman'ı Mert Ramazan Demir, Bahar'ı Lizge Cömert canlandırıyor.

Dizinin çıkış noktası, Necati Cumalı'nın 1960 tarihli Susuz Yaz öyküsü. Eser 1963'te sinemaya uyarlanmış ve uluslararası alanda ödül almıştı. Şimdi aynı hikâye Ay Yapım imzasıyla Kanal D ekranı için yeniden kuruluyor. Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in başrolleri paylaştığı kadroya Özgür Emre Yıldırım'ın katılımıyla Ethem de eklenmiş oldu.

Özgür Emre Yıldırım, Sarmaşık'la en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan usta oyuncu.

Özgür Emre Yıldırım, Sarmaşık'la en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan usta oyuncu.

Peki Özgür Emre Yıldırım kimdir? 1983 İstanbul doğumlu oyuncu, kariyerine 2010'da Al Gülüm Ver Gülüm dizisiyle başladı. Ardından Karadayı, Kahireli Palas ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarda izlendi, Aile İşi'nde de rol aldı. Sinemada ise Tolga Karaçelik'in yönettiği Sarmaşık'la dikkat çekti ve bu rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Yani Susuz Yaz'ın seti, ekranın tanıdığı deneyimli bir yüze kavuşuyor.

Susuz Yaz'ın Ethem'i, Hasan'ın tarlasını alıp ikinci eş olarak Dilan'ı getiren karakter.

Susuz Yaz'ın Ethem'i, Hasan'ın tarlasını alıp ikinci eş olarak Dilan'ı getiren karakter.

Susuz Yaz dizisi oyuncuları arasına giren Yıldırım'ın canlandıracağı Ethem, hikâyedeki gerilimin ortasında duruyor. Karakter, Hasan'ın (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) tarlasını elinden alıyor. Üstelik eşi varken ikinci eş olarak Dilan'ı (Begüm Akkaya) da yanına getiriyor. Kadro şu günlerde Adana'da çekim hazırlığında ve oyunculara set öncesi at binme dersleri veriliyor. Bölge ağzı çalışmaları da hazırlığın bir parçası. Senaryoyu Sema Ergenekon yazıyor, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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