Susuz Yaz'da Hasan'ın Tarlasını Alıp İkinci Eş Getiren Karakter Belli Oldu: Rolü Ödüllü Bir Oyuncu Üstlendi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'nin Necati Cumalı uyarlaması Susuz Yaz'ın kadrosuna bir isim daha katıldı. Dizide tarlasını elinden aldığı Hasan'ın karşısına dikilen Ethem'i ödüllü oyuncu canlandıracak. Ekip Adana'da hazırlıklarını sürdürürken çekimlerin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Susuz Yaz'ın başrollerinde Osman'ı Mert Ramazan Demir, Bahar'ı Lizge Cömert canlandırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Emre Yıldırım, Sarmaşık'la en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan usta oyuncu.
Susuz Yaz'ın Ethem'i, Hasan'ın tarlasını alıp ikinci eş olarak Dilan'ı getiren karakter.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın