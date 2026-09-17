Susuz Yaz'ın Kumara ve Pavyona Yenik Düşen Baba Karakterine Hayat Verecek İsim Belli Oldu!
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'Susuz Yaz' dizisi ekim ayında Adana'da çekimlere başlıyor. Kanal D ekranlarına Ay Yapım imzasıyla gelecek dizide, kumara ve pavyona düşkünlüğü yüzünden ailesine büyük bedeller ödeten baba karakteri merakla bekleniyordu. Bahar ve Murtaza'nın babası Resul'e hayat verecek oyuncu sonunda belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Necati Cumalı'nın romanından uyarlanan Susuz Yaz, Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in başrollerinde ekrana geliyor.
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Deniz Celiloğlu, Susuz Yaz'ın kumara ve pavyona düşkün baba karakteri Resul'e hayat verecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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