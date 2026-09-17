article/comments
article/share
Haberler
TV
Susuz Yaz'ın Kumara ve Pavyona Yenik Düşen Baba Karakterine Hayat Verecek İsim Belli Oldu!

Susuz Yaz'ın Kumara ve Pavyona Yenik Düşen Baba Karakterine Hayat Verecek İsim Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2026 - 08:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

'Susuz Yaz' dizisi ekim ayında Adana'da çekimlere başlıyor. Kanal D ekranlarına Ay Yapım imzasıyla gelecek dizide, kumara ve pavyona düşkünlüğü yüzünden ailesine büyük bedeller ödeten baba karakteri merakla bekleniyordu. Bahar ve Murtaza'nın babası Resul'e hayat verecek oyuncu sonunda belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Necati Cumalı'nın romanından uyarlanan Susuz Yaz, Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in başrollerinde ekrana geliyor.

Necati Cumalı'nın romanından uyarlanan Susuz Yaz, Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in başrollerinde ekrana geliyor.

Necati Cumalı'nın aynı adlı romanından uyarlanan 'Susuz Yaz', Kanal D ekranlarına Ay Yapım imzasıyla geliyor. 1970'lerin Türkiye'sinde geçen ve bir su kaynağı yüzünden karşı karşıya gelen iki kardeşin hikâyesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan, senaryosunun başında ise Sema Ergenekon oturuyor. Başrolleri Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert'in paylaştığı projede, kadronun Adana şivesini birebir yansıtabilmesi için aylardır şive dersleri aldığı biliniyor.

Çekimlerin Adana'da sürdüğü dizide set ekim ayında açılacak; kadroya daha önce İrem Sak, Şebnem Bozoklu, Meriç Rakalar ve Begüm Akkaya gibi isimler de katılmıştı. 'Susuz Yaz'ın 2026-2027 sezonunda ekrana gelmesi bekleniyor.

Deniz Celiloğlu, Susuz Yaz'ın kumara ve pavyona düşkün baba karakteri Resul'e hayat verecek.

Deniz Celiloğlu, Susuz Yaz'ın kumara ve pavyona düşkün baba karakteri Resul'e hayat verecek.

Dizinin kadrosuna bir isim daha katıldı: Deniz Celiloğlu, Bahar ve Murtaza'nın babası Resul karakteriyle 'Susuz Yaz'da yer alacak. Kumara ve pavyona olan düşkünlüğü yüzünden ailesinin tarlalarını kaybeden ve yıllar içinde sevdiklerine ağır bedeller ödeten Resul, projenin en tartışmalı karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor.

1986 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen ve 1989'daki göç dalgasıyla üç yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye yerleşen Celiloğlu, oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Geniş kitlelere ilk kez 'Kanıt' dizisindeki Komiser Selim Dağdelen karakteriyle ulaşan oyuncu, 'Siyah Beyaz Aşk'taki savcı Yiğit Aslan ve 'Çalıkuşu'ndaki Selim karakterleriyle de hafızalara kazındı; kariyerinde ayrıca 'Muhteşem Yüzyıl', 'O Hayat Benim', 'Poyraz Karayel' ve 'Ya İstiklal Ya Ölüm' gibi yapımlar yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın