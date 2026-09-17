Susuz Yaz'ın Kumara ve Pavyona Yenik Düşen Baba Karakterine Hayat Verecek İsim Belli Oldu!

Necati Cumalı'nın aynı adlı romanından uyarlanan 'Susuz Yaz', Kanal D ekranlarına Ay Yapım imzasıyla geliyor. 1970'lerin Türkiye'sinde geçen ve bir su kaynağı yüzünden karşı karşıya gelen iki kardeşin hikâyesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan, senaryosunun başında ise Sema Ergenekon oturuyor. Başrolleri Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert'in paylaştığı projede, kadronun Adana şivesini birebir yansıtabilmesi için aylardır şive dersleri aldığı biliniyor.

Çekimlerin Adana'da sürdüğü dizide set ekim ayında açılacak; kadroya daha önce İrem Sak, Şebnem Bozoklu, Meriç Rakalar ve Begüm Akkaya gibi isimler de katılmıştı. 'Susuz Yaz'ın 2026-2027 sezonunda ekrana gelmesi bekleniyor.