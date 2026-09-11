Erol Taş Karakterinin Ardından Bir Kötü Daha! Susuz Yaz Dizisine Sürpriz İsim Dahil Oldu
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Kanal D ekranlarına Ay Yapım imzasıyla hazırlanan dönem dizisi Susuz Yaz'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Kocabaş ailesinin peşini bırakmayacak yeni bir karakter, hikayenin çatışmasına farklı bir boyut katacak. Dizinin bu karaktere hayat verecek ismi ve canlandıracağı rolün detayları belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Necati Cumalı'nın romanından uyarlanan Susuz Yaz, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
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Dizide Kocabaş ailesinden intikam almak isteyen Fatma karakterini canlandıracak isim de belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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