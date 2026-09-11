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Erol Taş Karakterinin Ardından Bir Kötü Daha! Susuz Yaz Dizisine Sürpriz İsim Dahil Oldu

Erol Taş Karakterinin Ardından Bir Kötü Daha! Susuz Yaz Dizisine Sürpriz İsim Dahil Oldu

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2026 - 09:34
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Kanal D ekranlarına Ay Yapım imzasıyla hazırlanan dönem dizisi Susuz Yaz'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Kocabaş ailesinin peşini bırakmayacak yeni bir karakter, hikayenin çatışmasına farklı bir boyut katacak. Dizinin bu karaktere hayat verecek ismi ve canlandıracağı rolün detayları belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Necati Cumalı'nın romanından uyarlanan Susuz Yaz, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Necati Cumalı'nın romanından uyarlanan Susuz Yaz, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ay Yapım imzasını taşıyan Susuz Yaz, Necati Cumalı'nın aynı adlı romanından uyarlanıyor ve dönem dizisi formatıyla ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. Adana'da çekilen dizi, bir köyde su kaynağı yüzünden karşı karşıya gelen iki kardeşin arasındaki mülkiyet, aile bağı ve aşk temelli çatışmayı konu ediniyor.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin başrollerinde Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Hasan), Serpil Gül (Beyaz), Şebnem Bozoklu (Döne), Meriç Rakalar (Müslüm) ve Begüm Akkaya (Dilan) yer alıyor. Kadroya kısa süre önce dahil olan bir diğer isim ise bu yıl İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Kemal Burak Alper oldu; oyuncu, dizide Musa karakterini canlandıracak.

Dizide Kocabaş ailesinden intikam almak isteyen Fatma karakterini canlandıracak isim de belli oldu.

Dizide Kocabaş ailesinden intikam almak isteyen Fatma karakterini canlandıracak isim de belli oldu.

Susuz Yaz'ın kadrosuna dahil olan son isim başarılı oyuncu Şirin Sultan Saldamlı oldu. Oyuncu, dizide Fatma karakterine hayat verecek. Fatma'nın hikaye içindeki temel motivasyonu ölen eşinin intikamını almak ve bu doğrultuda Kocabaş ailesinin yok olmasını istiyor.

Karakterin bu kararlı duruşu, onu dizinin ana çatışmasında merkezi bir konuma taşıyor. Kemal Burak Alper'in canlandıracağı Musa'nın ardından kadroya eklenen Fatma ile birlikte Susuz Yaz'da izleyiciyi bekleyen gerilim de artmış oluyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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