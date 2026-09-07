Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Oyuncu Susuz Yaz Dizisine Dahil Oldu: Yeni 'Erol Taş' Olacak!
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Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz, yeni sezonun en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanan dizinin başrolünde Mert Ramazan Demir rol alırken, ünlü oyuncuya kadın başrol olarak Lizge Cömert'in eşlik edeceği öğrenilmişti. Dizide Mert Ramazan Demir'in abisini canlandıracak ve 'kötü' karaktere hayat verecek isim belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Susuz Yaz'ın başrolleri belli olmuştu.
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Susuz Yaz'da Erol Taş'ın canlandırdığı Hasan karakterine hayat verecek isim Batuhan Bozkurt Yüzgüleç oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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