Albino Sanıyorduk: Pis Yedili Dizisinin "PC"si Ahmet Yıldırım'ın Son ve Gerçek Hali Ortaya Çıktı!

Pis Yedili deyince dönemin gençlik dizilerine ayrı bir zaafı olanların hafızasında birkaç şey aynı anda canlanıyordur: Bayrampaşalı, Cimbom, Orço, Salça, Karabiber, Trafo, Canburger... Bir de elbette o dönem kimsenin gerçek adını kullanmaya pek niyetli olmadığı birbirinden acayip lakaplar! 😂

Gani Müjde'nin kaleminden çıkan dizi, 25 Ekim 2011'de Show TV'de yayın hayatına başladı. Hikayenin merkezinde ise okudukları devlet lisesinde çıkan yangının ardından açıkta kalan ve kendilerini özel bir kolejde bulan yedi genç vardı. Yeni okullarında “İkoncanlar” adını verdikleri zengin öğrencilerle karşı karşıya gelmeleriyle sınıf farkından gençlik aşklarına kadar uzanan bol kavgalı, bol eğlenceli bir hikaye başlamıştı. Kadrosu da bugün geriye dönüp baktığımızda ayrıca dikkat çekiyor.

Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Halil İbrahim Babür, Melis Babadağ, Ümit Kantarcılar, Hazal Şenel, Burak Alkaş ve Bükre Atala gibi pek çok ismi aynı kadroda izlediğimiz yapım, üç sezon boyunca ekran macerasını sürdürdü. 2014'te final yapan Pis Yedili, toplam 101 bölümlük koca bir gençlik dizisi mirası bıraktı. Dizinin yıllar geçmesine rağmen unutulmamasında da karakterlerinin payı büyüktü. Öyle ki aradan 15 yıla yakın zaman geçmesine rağmen birine “Orço” veya “PC” dediğinizde Pis Yedili izleyenlerin zihninde hala belli bir yüz canlanıyor.

Ve o yüzlerden biri, diğerlerinden biraz daha kolay ayırt ediliyordu...