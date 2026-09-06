article/comments
article/share
Haberler
TV
Albino Sanıyorduk: Pis Yedili Dizisinin "PC"si Ahmet Yıldırım'ın Son ve Gerçek Hali Ortaya Çıktı!

Albino Sanıyorduk: Pis Yedili Dizisinin "PC"si Ahmet Yıldırım'ın Son ve Gerçek Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.09.2026 - 20:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir dönemin fenomen gençlik dizisi Pis Yedili denince akla gelen karakterlerden biri de bembeyaz saçları ve kaşlarıyla PC'ydi. Karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım'ın gerçekten albino olduğunu düşünenlerin sayısı da hiç az değildi. Yıllar sonra son ve gerçek haliyle yeniden gündeme gelen oyuncunun PC'ye dönüşmek için saatler süren bir makyajdan geçtiği ortaya çıktı. Üstelik zamanla işin profesyoneli olup kendi makyajını yapacak seviyeye bile gelmiş!

 Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Takvimler 2011'i gösterdiğinde hayatımıza giren Pis Yedili, kısa sürede dönemin en sevilen gençlik dizilerinden birine dönüşmüştü.

Takvimler 2011'i gösterdiğinde hayatımıza giren Pis Yedili, kısa sürede dönemin en sevilen gençlik dizilerinden birine dönüşmüştü.

Pis Yedili deyince dönemin gençlik dizilerine ayrı bir zaafı olanların hafızasında birkaç şey aynı anda canlanıyordur: Bayrampaşalı, Cimbom, Orço, Salça, Karabiber, Trafo, Canburger... Bir de elbette o dönem kimsenin gerçek adını kullanmaya pek niyetli olmadığı birbirinden acayip lakaplar! 😂

Gani Müjde'nin kaleminden çıkan dizi, 25 Ekim 2011'de Show TV'de yayın hayatına başladı. Hikayenin merkezinde ise okudukları devlet lisesinde çıkan yangının ardından açıkta kalan ve kendilerini özel bir kolejde bulan yedi genç vardı. Yeni okullarında “İkoncanlar” adını verdikleri zengin öğrencilerle karşı karşıya gelmeleriyle sınıf farkından gençlik aşklarına kadar uzanan bol kavgalı, bol eğlenceli bir hikaye başlamıştı.  Kadrosu da bugün geriye dönüp baktığımızda ayrıca dikkat çekiyor.

Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Halil İbrahim Babür, Melis Babadağ, Ümit Kantarcılar, Hazal Şenel, Burak Alkaş ve Bükre Atala gibi pek çok ismi aynı kadroda izlediğimiz yapım, üç sezon boyunca ekran macerasını sürdürdü. 2014'te final yapan Pis Yedili, toplam 101 bölümlük koca bir gençlik dizisi mirası bıraktı.  Dizinin yıllar geçmesine rağmen unutulmamasında da karakterlerinin payı büyüktü. Öyle ki aradan 15 yıla yakın zaman geçmesine rağmen birine “Orço” veya “PC” dediğinizde Pis Yedili izleyenlerin zihninde hala belli bir yüz canlanıyor.

Ve o yüzlerden biri, diğerlerinden biraz daha kolay ayırt ediliyordu...

Bembeyaz saçları, kaşları ve teniyle Pis Yedili'nin en dikkat çeken karakterlerinden biri PC'ydi. Hatta çoğumuz oyuncunun gerçekten albino olduğuna yıllarca emindik!

Bembeyaz saçları, kaşları ve teniyle Pis Yedili'nin en dikkat çeken karakterlerinden biri PC'ydi. Hatta çoğumuz oyuncunun gerçekten albino olduğuna yıllarca emindik!

Ahmet Yıldırım'ın hayat verdiği PC'nin gerçek adı Peker Canaydın'dı. Bilgisayarlara olan merakı yüzünden arkadaşlarının taktığı “PC” lakabı da karakterin üzerine öyle bir yapışmıştı ki Peker adını hatırlayanların sayısı bugün bile muhtemelen oldukça azdır. 

PC yalnızca görünüşüyle değil, grubun bilgisayar işlerinden anlayan zeki çocuğu olmasıyla da ayrışıyordu. Dersleri iyiydi, bilgisayar konusunda fazlasıyla becerikliydi ve hatta hackerlık işleri yüzünden başını belaya sokmuşluğu bile vardı. Bir de sıkı Beşiktaşlıydı.  Ama PC'yi ilk bakışta diğer bütün karakterlerden ayıran şey tabii ki görünümüydü.

Beyaza yakın saçları, neredeyse görünmeyen kaşları ve oldukça açık teniyle albino olarak kurgulanan PC'yi izleyenlerin önemli bir kısmı, Ahmet Yıldırım'ın da gerçekten albino olduğunu düşünüyordu. Bunda şaşıracak pek bir şey de yok aslında. Çünkü ortaya çıkan görüntü o kadar inandırıcıydı ki Yıldırım'ın gerçek hayattaki fotoğraflarını hiç görmediyseniz oyuncuyla karakterin görünüşünü birbirinden ayırmak pek kolay değildi.

Hatta PC'nin dizide sürekli uzun kollu kıyafetlerle görünmesinin bile bu illüzyonun bir parçası olduğu yıllar sonra konuşuldu. Dönemin haberlerine göre albino görünümü için uygulanan makyaj ağırlıklı olarak yüz bölgesindeydi; bu nedenle karakter yaz aylarında bile uzun kollu kıyafetlerle karşımıza çıkıyordu. 

Derken yıllar geçti, Pis Yedili final yaptı ve Ahmet Yıldırım'ı PC makyajının dışında görenlerin ağzını açık bırakacak gerçek ortaya çıktı.

Çünkü yıllarca gerçekten albino sandığımız Ahmet Yıldırım aslında PC'ye hiç benzemiyormuş! Meğer o görüntünün arkasında saatler süren bir hazırlık varmış.

PC'nin beyaz saçlarını ve kaşlarını Ahmet Yıldırım'ın doğal görünümü sananlar için elimizde ufak çaplı bir çocukluk kandırmacası var. Ahmet Yıldırım albino değil.

Oyuncunun normal görünümünde koyu renk saçları ve kaşları var. PC'ye dönüşebilmesi için ise çekimlerden önce özel bir makyaj uygulanıyor, saç ve kaşları beyazlatılarak karakterin o hafızalara kazınan görüntüsü yaratılıyordu. Daha sonra yayımlanan gerçek haliyle PC hali yan yana geldiğinde farkın bu kadar şaşırtıcı bulunmasının sebebi de tam olarak bu. 

Üstelik Ahmet Yıldırım'ın anlattığına göre PC'ye dönüşmek hiç de “iki pudra sürüp sete çıkmak” kadar kolay değilmiş. Oyuncu, karakter için geçirdiği hazırlık sürecini şöyle anlatıyor:

“Makyajım ilk başlarda 3 saat sürüyordu. Peruğa geçtikten sonra çok daha kısaldı. En son kendi makyajımı yapabilir seviyeye geldim.”

Yani dizinin ilk dönemlerinde tek bir PC görüntüsü için yaklaşık üç saatlik makyaj mesaisi varmış. Sonradan peruk kullanılmaya başlanmasıyla hazırlık süresi kısalmış; Yıldırım da yıllarca aynı dönüşümü yaşaya yaşaya işin tekniğini öğrenip kendi PC makyajını yapabilecek noktaya gelmiş. Dizinin üzerinden yıllar geçtikten sonra Ahmet Yıldırım'ın makyajsız görüntülerinin yeniden dolaşıma girmesi de haliyle Pis Yedili izleyicilerine aynı soruyu sordurdu: “Bir dakika, PC gerçekten böyle değil miydi?” Değilmiş!

Meğer bir neslin gerçekten albino olduğuna inandığı PC'nin o ikonik görüntüsü, saatler süren makyajın ve sonrasında kullanılan peruğun eseriymiş. Çocukluğumuzdan kalan bir televizyon gizemi daha böylece çözülmüş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın