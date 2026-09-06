Albino Sanıyorduk: Pis Yedili Dizisinin "PC"si Ahmet Yıldırım'ın Son ve Gerçek Hali Ortaya Çıktı!
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Bir dönemin fenomen gençlik dizisi Pis Yedili denince akla gelen karakterlerden biri de bembeyaz saçları ve kaşlarıyla PC'ydi. Karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım'ın gerçekten albino olduğunu düşünenlerin sayısı da hiç az değildi. Yıllar sonra son ve gerçek haliyle yeniden gündeme gelen oyuncunun PC'ye dönüşmek için saatler süren bir makyajdan geçtiği ortaya çıktı. Üstelik zamanla işin profesyoneli olup kendi makyajını yapacak seviyeye bile gelmiş!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Takvimler 2011'i gösterdiğinde hayatımıza giren Pis Yedili, kısa sürede dönemin en sevilen gençlik dizilerinden birine dönüşmüştü.
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Bembeyaz saçları, kaşları ve teniyle Pis Yedili'nin en dikkat çeken karakterlerinden biri PC'ydi. Hatta çoğumuz oyuncunun gerçekten albino olduğuna yıllarca emindik!
Çünkü yıllarca gerçekten albino sandığımız Ahmet Yıldırım aslında PC'ye hiç benzemiyormuş! Meğer o görüntünün arkasında saatler süren bir hazırlık varmış.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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