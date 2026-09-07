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Susuz Yaz'a Sürpriz Kadro: Döne Karakterine Hayat Verecek İsim Belli Oldu

Susuz Yaz'a Sürpriz Kadro: Döne Karakterine Hayat Verecek İsim Belli Oldu

Kanal D yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2026 - 15:53
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Necati Cumalı'nın klasikleşmiş eseri Susuz Yaz'ın dizi uyarlamasında merakla beklenen bir gelişme yaşandı. Ay Yapım imzalı proje, Adana'da çekilen sahnelerle kadrosunu tamamlamaya devam ediyor. Dizide bağlama çalan, aşkı hiç tatmamış Döne karakterine kimin hayat vereceği isim netleşti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Susuz Yaz dizisinin kadrosuna dahil olan Şebnem Bozoklu, Resul'un eşi Döne'yi canlandıracak.

Susuz Yaz dizisinin kadrosuna dahil olan Şebnem Bozoklu, Resul'un eşi Döne'yi canlandıracak.

Şebnem Bozoklu, Kanal D'de ekrana gelecek Susuz Yaz'ın kadrosuna katıldı. Bozoklu, dizide Resul'un eşi Döne'yi canlandıracak. Döne; bağlama çalan, sevda türküleriyle büyümüş, ihtiraslı bir kadın olarak tanıtılıyor. Karakter, hayatı boyunca hiç aşk yaşamamış biri olarak tanımlanıyor. Bozoklu'nun kadroya katılımı, dizinin merakla beklenen oyuncu listesine yeni bir isim daha ekliyor.

Necati Cumalı'nın Susuz Yaz'ının sinema versiyonu 1964'te Berlin'de Altın Ayı ödülünü kazanmıştı.

Necati Cumalı'nın Susuz Yaz'ının sinema versiyonu 1964'te Berlin'de Altın Ayı ödülünü kazanmıştı.

Susuz Yaz, yeni sezonun en çok merak edilen yapımları arasında gösteriliyor. Bu yapım, 1963 yılında Metin Erksan tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve Ulvi Doğan filmde başrolleri paylaşmıştı. Film, 1964'te Berlin'de Altın Ayı ödülünü kazanan ilk Türk yapımı olmuştu. Hikaye, bir köyde su kaynağı yüzünden karşı karşıya gelen iki kardeşi konu alıyor. Mülkiyet, aile bağları ve aşk, hikayenin merkezinde yer alıyor. 1970'li yıllarda geçmesi planlanan dizide, karakterlerin ilişkileri televizyon formatına göre genişletiliyor. Dizi uyarlamasının yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan, senaryosunda ise Sema Ergenekon bulunuyor. Proje, Ay Yapım tarafından Adana'da çekiliyor. Yapım ekibinin bir süredir sürdürdüğü görüşmelerin ardından başrol kadrosu şekillenmişti. Dizinin başrollerini Yalı Çapkını'yla tanınan Mert Ramazan Demir ile Kardeşlerim'den bilinen Lizge Cömert paylaşıyor. Demir, o dizide Ferit Korhan karakterini canlandırmıştı. Cömert ise Kardeşlerim'de Süsen karakteriyle tanınıyor. Osman, hikâyedeki iki kardeşten daha genç olanı olarak konumlanıyor. Serpil Gül ise dizide Beyaz karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu Meriç Rakalar ise Osman'ın yakın arkadaşı Müslüm'ü canlandırıyor. Müslüm, ilçedeki veteriner ve ziraat mühendislerine yardımcı olarak çalışırken dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla tanınıyor. Meriç Rakalar, kadroya en son katılan isimlerden biri olmuştu. Müslüm, Osman'ın okuma yazmayı öğrenmesine de katkı sağlıyor. Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla tanınan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, dizinin kötü karakteri Hasan'a hayat veriyor. Orijinal filmde bu karakteri Erol Taş canlandırmıştı. Yüzgüleç, daha önce Kızıl Goncalar dizisinde de rol almıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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