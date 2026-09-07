Susuz Yaz'a Sürpriz Kadro: Döne Karakterine Hayat Verecek İsim Belli Oldu

Susuz Yaz, yeni sezonun en çok merak edilen yapımları arasında gösteriliyor. Bu yapım, 1963 yılında Metin Erksan tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve Ulvi Doğan filmde başrolleri paylaşmıştı. Film, 1964'te Berlin'de Altın Ayı ödülünü kazanan ilk Türk yapımı olmuştu. Hikaye, bir köyde su kaynağı yüzünden karşı karşıya gelen iki kardeşi konu alıyor. Mülkiyet, aile bağları ve aşk, hikayenin merkezinde yer alıyor. 1970'li yıllarda geçmesi planlanan dizide, karakterlerin ilişkileri televizyon formatına göre genişletiliyor. Dizi uyarlamasının yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan, senaryosunda ise Sema Ergenekon bulunuyor. Proje, Ay Yapım tarafından Adana'da çekiliyor. Yapım ekibinin bir süredir sürdürdüğü görüşmelerin ardından başrol kadrosu şekillenmişti. Dizinin başrollerini Yalı Çapkını'yla tanınan Mert Ramazan Demir ile Kardeşlerim'den bilinen Lizge Cömert paylaşıyor. Demir, o dizide Ferit Korhan karakterini canlandırmıştı. Cömert ise Kardeşlerim'de Süsen karakteriyle tanınıyor. Osman, hikâyedeki iki kardeşten daha genç olanı olarak konumlanıyor. Serpil Gül ise dizide Beyaz karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu Meriç Rakalar ise Osman'ın yakın arkadaşı Müslüm'ü canlandırıyor. Müslüm, ilçedeki veteriner ve ziraat mühendislerine yardımcı olarak çalışırken dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla tanınıyor. Meriç Rakalar, kadroya en son katılan isimlerden biri olmuştu. Müslüm, Osman'ın okuma yazmayı öğrenmesine de katkı sağlıyor. Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla tanınan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, dizinin kötü karakteri Hasan'a hayat veriyor. Orijinal filmde bu karakteri Erol Taş canlandırmıştı. Yüzgüleç, daha önce Kızıl Goncalar dizisinde de rol almıştı.