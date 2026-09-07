Susuz Yaz'a Sürpriz Kadro: Döne Karakterine Hayat Verecek İsim Belli Oldu
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Necati Cumalı'nın klasikleşmiş eseri Susuz Yaz'ın dizi uyarlamasında merakla beklenen bir gelişme yaşandı. Ay Yapım imzalı proje, Adana'da çekilen sahnelerle kadrosunu tamamlamaya devam ediyor. Dizide bağlama çalan, aşkı hiç tatmamış Döne karakterine kimin hayat vereceği isim netleşti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Susuz Yaz dizisinin kadrosuna dahil olan Şebnem Bozoklu, Resul'un eşi Döne'yi canlandıracak.
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Necati Cumalı'nın Susuz Yaz'ının sinema versiyonu 1964'te Berlin'de Altın Ayı ödülünü kazanmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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