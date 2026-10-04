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Yaşam
Dört Öğrenci 430 Yıllık Kitap Okuma Makinesini Yeniden Yaptı

Dört Öğrenci 430 Yıllık Kitap Okuma Makinesini Yeniden Yaptı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 08:31
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ABD'deki Rochester Teknoloji Enstitüsü'nde (RIT) dört mühendislik öğrencisi, İtalyan mühendis Agostino Ramelli'nin 1588'de tasarladığı ama hayattayken hiç yapılmayan bir makineyi hayata geçirdi. Kitap çarkı adı verilen bu düzenek, aynı anda birden fazla kitap okumayı sağlıyor.

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Ramelli'nin 1588'de tasarladığı çark, birden fazla kitabı aynı anda okumayı sağlıyordu

Ramelli'nin 1588'de tasarladığı çark, birden fazla kitabı aynı anda okumayı sağlıyordu

Kitap çarkının tasarımı, İtalyan askeri mühendis Agostino Ramelli'nin (1531-1610 civarı) 1588'de yayımladığı ve çeşitli makineleri anlattığı eserde yer alıyor. Çark, aynı anda birden fazla kitaba başvurmak isteyenler için tasarlandı; RIT'nin benzetmesiyle bugün internet tarayıcısında birden fazla sekmeyi açık tutmak gibi.

Dönme dolabı andıran çark döndükçe raflar sabit bir açıyla kalıyor ve okuyucu kitaplar arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Ramelli bunun için, daha önce yalnızca astronomik saatlerde kullanılan ve dış dişlilerin merkezdeki bir dişlinin etrafında gezegenler gibi döndüğü karmaşık bir planet dişli sistemi tasarladı.

Ramelli'nin tasarımı kendi yaşadığı dönemde hiç yapılmadı, ancak 17. ve 18. yüzyıllarda yapılan benzer kitap çarklarına ilham vermiş olması muhtemel. Ramelli'den önce de kitap çarkları vardı; ama bunlar dikey bir dönme dolap yerine daha çok yatay dönen bir servis tablası gibi çalışıyordu.

Öğrenciler kayın ağacından her biri sekiz kitap alan iki çark yaptı

Öğrenciler kayın ağacından her biri sekiz kitap alan iki çark yaptı

2018'de RIT Kate Gleason Mühendislik Fakültesi'nde makine mühendisliği okuyan Ian Kurtz, Reese Salen, Matthew Nygren ve Maher Abdelkawi, bitirme projesi olarak Ramelli'nin tasarımına göre iki kitap çarkı yapmaya karar verdi. Proje, RIT'nin Cary Grafik Sanatlar Koleksiyonu ile Rochester Üniversitesi'ndeki Robbins Kütüphanesi için hazırlandı.

Çarklar Avrupa kayınından yapıldı; ekip proje için yarım ile üç çeyrek ton arasında ahşap satın aldı. Her biri yaklaşık 270 kilogram ağırlığındaki çarklarda aynı anda sekiz kitap bulunabiliyor ve raflar, planet dişli sistemi sayesinde çark dönerken düz kalıyor.

2018 baharında başlayan proje, malzemelerin geç gelmesi nedeniyle güz dönemine yetişmedi; ahşap dönemin bitmesine sadece iki hafta kala geldi ve ekip çarkları ocak ayında tamamlayabildi. Çarklardan biri bugün RIT'deki Cary Koleksiyonu'nda, diğeri Rochester Üniversitesi'ndeki Robbins Kütüphanesi'nde bulunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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