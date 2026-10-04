Dört Öğrenci 430 Yıllık Kitap Okuma Makinesini Yeniden Yaptı

Kitap çarkının tasarımı, İtalyan askeri mühendis Agostino Ramelli'nin (1531-1610 civarı) 1588'de yayımladığı ve çeşitli makineleri anlattığı eserde yer alıyor. Çark, aynı anda birden fazla kitaba başvurmak isteyenler için tasarlandı; RIT'nin benzetmesiyle bugün internet tarayıcısında birden fazla sekmeyi açık tutmak gibi.

Dönme dolabı andıran çark döndükçe raflar sabit bir açıyla kalıyor ve okuyucu kitaplar arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Ramelli bunun için, daha önce yalnızca astronomik saatlerde kullanılan ve dış dişlilerin merkezdeki bir dişlinin etrafında gezegenler gibi döndüğü karmaşık bir planet dişli sistemi tasarladı.

Ramelli'nin tasarımı kendi yaşadığı dönemde hiç yapılmadı, ancak 17. ve 18. yüzyıllarda yapılan benzer kitap çarklarına ilham vermiş olması muhtemel. Ramelli'den önce de kitap çarkları vardı; ama bunlar dikey bir dönme dolap yerine daha çok yatay dönen bir servis tablası gibi çalışıyordu.