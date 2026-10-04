Dört Öğrenci 430 Yıllık Kitap Okuma Makinesini Yeniden Yaptı
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Ramelli'nin 1588'de tasarladığı çark, birden fazla kitabı aynı anda okumayı sağlıyordu
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Öğrenciler kayın ağacından her biri sekiz kitap alan iki çark yaptı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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