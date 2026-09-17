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İnsanlar Okuyabiliyor, Yapay Zeka Okuyamıyor: Yeni Yazı Tipleri Geliştirdiler

İnsanlar Okuyabiliyor, Yapay Zeka Okuyamıyor: Yeni Yazı Tipleri Geliştirdiler

Yapay Zeka
Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 09:09
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Tasarımcılar ve bilgisayar bilimcileri, insanların okuyabildiği ancak yapay zekâ sistemlerinin algılamakta zorlandığı yazı tipleri üzerinde çalışıyor. Bir yöntemde iki farklı mesaj üst üste yerleştirilerek insanlara ve yapay zekâya farklı metinlerin görünmesi hedefleniyor. Yöntemin her sisteme karşı kesin koruma sağladığı henüz söylenemez.

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MixFont'un Decoy Font'u insana ve yapay zekâya farklı metin gösteriyor

MixFont'un Decoy Font'u insana ve yapay zekâya farklı metin gösteriyor

MixFont'un kurucusu Eric Lu tarafından geliştirilen Decoy Font, aynı görsel alana iki farklı metin katmanı yerleştiriyor. Öndeki katman net ve keskin çizgilerle görünürken arkadaki katman daha koyu ve bulanık bırakılıyor; insan gözü odağını değiştirerek her iki katmanı da okuyabiliyor.

Yöntemin örneklerinden birinde öndeki net katmanda “Sorry Robot” yazarken arka planda bulanık şekilde “Happy Human” mesajı gizleniyor. Büyük dil modelleri şu an için genellikle yalnızca öndeki net harfleri okuyabiliyor, bulanık arka katmanı fark edemiyor. Aynı stüdyonun geliştirdiği Ghost Font ise metni televizyon parazitine benzeyen hareketli bir arka plana yerleştirerek benzer bir etki yaratıyor.

ShieldFont botların topladığı metni anlamsız hale getiriyor

ShieldFont botların topladığı metni anlamsız hale getiriyor

Seneda & Abrucio ve PlayType stüdyolarının Temmuz 2026'da yayımladığı ShieldFont ise farklı bir yöntem izliyor. Yazı tipi, metindeki isim, fiil, sıfat ve zarf gibi “içerik kelimelerinin” yaklaşık yarısını görsel olarak insan gözüne fark ettirmeden başka kelimelerle değiştiriyor.

Bir bot bu metni kopyalayıp yapay zekâ eğitiminde kullanmak istediğinde karşısına anlamsız bir cümle çıkıyor; ortaya çıkan bu bozuk metinlerin yüzde 90'ından fazlası kalite filtreleri tarafından otomatik olarak reddediliyor. Tasarımcılar, bir cümlenin yazarın verdiği sayısız karardan oluştuğunu ve bu emeğin izinsiz şekilde yapay zekâ eğitiminde kullanılmaması gerektiğini savunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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