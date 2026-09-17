İnsanlar Okuyabiliyor, Yapay Zeka Okuyamıyor: Yeni Yazı Tipleri Geliştirdiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tasarımcılar ve bilgisayar bilimcileri, insanların okuyabildiği ancak yapay zekâ sistemlerinin algılamakta zorlandığı yazı tipleri üzerinde çalışıyor. Bir yöntemde iki farklı mesaj üst üste yerleştirilerek insanlara ve yapay zekâya farklı metinlerin görünmesi hedefleniyor. Yöntemin her sisteme karşı kesin koruma sağladığı henüz söylenemez.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MixFont'un Decoy Font'u insana ve yapay zekâya farklı metin gösteriyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ShieldFont botların topladığı metni anlamsız hale getiriyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın