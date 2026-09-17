MixFont'un kurucusu Eric Lu tarafından geliştirilen Decoy Font, aynı görsel alana iki farklı metin katmanı yerleştiriyor. Öndeki katman net ve keskin çizgilerle görünürken arkadaki katman daha koyu ve bulanık bırakılıyor; insan gözü odağını değiştirerek her iki katmanı da okuyabiliyor.

Yöntemin örneklerinden birinde öndeki net katmanda “Sorry Robot” yazarken arka planda bulanık şekilde “Happy Human” mesajı gizleniyor. Büyük dil modelleri şu an için genellikle yalnızca öndeki net harfleri okuyabiliyor, bulanık arka katmanı fark edemiyor. Aynı stüdyonun geliştirdiği Ghost Font ise metni televizyon parazitine benzeyen hareketli bir arka plana yerleştirerek benzer bir etki yaratıyor.