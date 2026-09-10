Katlanabilir Telefonların Ekranları Nasıl Kırılmadan Katlanabiliyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’yu tanıtmasıyla birlikte yıllardır merak edilen bir soru yeniden gündeme geldi: Normal telefon ekranları küçük bir darbede çatlayabilirken katlanabilir modeller nasıl binlerce kez bükülebiliyor? Yanıt yalnızca esnek bir ekranda değil; OLED katmanlarından yapıştırıcılara, destek plakasından menteşeye kadar birlikte çalışan çok parçalı bir sistemde saklı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekran keskin biçimde katlanmıyor, geniş bir kavis çiziyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple ekran katmanlarının birbirinin üzerinden kaymasını sağladı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın