Katlanabilir Telefonların Ekranları Nasıl Kırılmadan Katlanabiliyor?

Klasik telefon ekranlarında görüntüyü oluşturan panel, sert cam ve farklı destek katmanları arasında bulunuyor. Katlanabilir modellerde ise kendi ışığını üreten OLED pikseller kullanılıyor. Ayrı bir arka aydınlatmaya ihtiyaç duymayan OLED panel çok daha ince üretilebildiği için esnek bir plastik taban üzerine yerleştirilebiliyor.

Ekran kapatıldığında ortadaki bölüm kağıt gibi keskin bir çizgi boyunca ikiye katlanmıyor. Menteşe, panelin içeride damla biçimine benzeyen daha geniş bir kavis oluşturmasını sağlıyor. Böylece ekranın dış tarafındaki gerilme ve iç tarafındaki sıkışma tek bir noktada toplanmak yerine daha geniş bir alana dağılıyor.

Panelin üzerindeki koruyucu bölümde plastik kaplamalar veya saç telinden daha ince üretilen özel camlar kullanılabiliyor. İncelen cam belirli bir açıya kadar bükülebilse de tamamen kırılmaz hale gelmiyor. Ekrandaki kat izi, çizilme riski ve yıllar içinde oluşabilecek malzeme yorgunluğu bu nedenle katlanabilir telefonların başlıca sorunları arasında kalıyor.