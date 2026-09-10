article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Katlanabilir Telefonların Ekranları Nasıl Kırılmadan Katlanabiliyor?

Katlanabilir Telefonların Ekranları Nasıl Kırılmadan Katlanabiliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 15:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’yu tanıtmasıyla birlikte yıllardır merak edilen bir soru yeniden gündeme geldi: Normal telefon ekranları küçük bir darbede çatlayabilirken katlanabilir modeller nasıl binlerce kez bükülebiliyor? Yanıt yalnızca esnek bir ekranda değil; OLED katmanlarından yapıştırıcılara, destek plakasından menteşeye kadar birlikte çalışan çok parçalı bir sistemde saklı.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekran keskin biçimde katlanmıyor, geniş bir kavis çiziyor

Ekran keskin biçimde katlanmıyor, geniş bir kavis çiziyor

Klasik telefon ekranlarında görüntüyü oluşturan panel, sert cam ve farklı destek katmanları arasında bulunuyor. Katlanabilir modellerde ise kendi ışığını üreten OLED pikseller kullanılıyor. Ayrı bir arka aydınlatmaya ihtiyaç duymayan OLED panel çok daha ince üretilebildiği için esnek bir plastik taban üzerine yerleştirilebiliyor.

Ekran kapatıldığında ortadaki bölüm kağıt gibi keskin bir çizgi boyunca ikiye katlanmıyor. Menteşe, panelin içeride damla biçimine benzeyen daha geniş bir kavis oluşturmasını sağlıyor. Böylece ekranın dış tarafındaki gerilme ve iç tarafındaki sıkışma tek bir noktada toplanmak yerine daha geniş bir alana dağılıyor.

Panelin üzerindeki koruyucu bölümde plastik kaplamalar veya saç telinden daha ince üretilen özel camlar kullanılabiliyor. İncelen cam belirli bir açıya kadar bükülebilse de tamamen kırılmaz hale gelmiyor. Ekrandaki kat izi, çizilme riski ve yıllar içinde oluşabilecek malzeme yorgunluğu bu nedenle katlanabilir telefonların başlıca sorunları arasında kalıyor.

Apple ekran katmanlarının birbirinin üzerinden kaymasını sağladı

Apple ekran katmanlarının birbirinin üzerinden kaymasını sağladı

Apple, 9 Eylül 2026’da tanıttığı iPhone Duo’nun kapalıyken 5,4 inçlik, açıldığında ise 7,6 inçlik bir ekrana sahip olduğunu açıkladı. Şirket, iç ekranın plastik hissini azaltmayı ve katlanma çizgisini mümkün olduğunca az görünür hâle getirmeyi hedeflediğini belirtti. Bunun için ekranın üzerinde özel nano dokulu bir yüzey kullandı.

iPhone Duo’nun ekranı yalnızca üst üste yapıştırılmış sabit katmanlardan oluşmuyor. Apple’ın geliştirdiği yapıştırıcılar, telefon katlanırken paneldeki katmanların kitap sayfaları gibi birbirinin üzerinden çok az hareket etmesine izin veriyor. Ekranın altına yerleştirilen karbon fiber destekli metal plaka da bükülme sırasında oluşan baskının belirli bir noktada toplanmasını engelliyor.

Özel menteşe ise telefon açılıp kapanırken uygulanan direnci sürekli kontrol ediyor ve ekranın merkezini alttan destekliyor. Nano dokulu yüzey kat izini ışık altında daha az görünür kılarken çizilmeye dayanıklı kaplama günlük kullanımda ek koruma sağlıyor. Apple’ın IP68 sertifikasıyla tanıttığı iPhone Duo, 23 Ekim’de satışa çıkacak; ekranın uzun vadeli dayanıklılığı ise ancak bağımsız testler ve gerçek kullanıcı deneyimleriyle anlaşılabilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın