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iOS 27 Tanıtıldı: iPhone'lara Yapay Zekalı Siri ve Yeni Özellikler Geliyor

iOS 27 Tanıtıldı: iPhone'lara Yapay Zekalı Siri ve Yeni Özellikler Geliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 08:56
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Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 27, iPhone 18 Pro ile birlikte duyuruldu. Yapay zeka destekli Siri’nin öne çıktığı güncelleme; tasarım, alarm, kamera, Apple Music ve iCloud tarafında da dikkat çeken yenilikler sunuyor.

Kaynak: https://mashable.com/tech/new-ios-27-...
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Apple, yeni iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte iOS 27'yi de kullanıcılara sundu.

Apple, yeni iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte iOS 27'yi de kullanıcılara sundu.

Yeni işletim sistemi, özellikle yapay zekâ destekli Siri başta olmak üzere birçok yeni özellik ve kullanım kolaylığı sunuyor.

iOS 27'nin Öne Çıkan Özellikleri

iOS 27'nin en dikkat çeken yeniliklerinden biri, Apple Intelligence altyapısıyla güçlendirilen yeni Siri deneyimi oldu. Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zekâ destekli Siri, artık yalnızca sorulara yanıt veren bir asistan olmaktan çıkıyor.

Yeni Siri; metin yazma, fotoğraf düzenleme ve kişiselleştirilmiş kısayollar oluşturma gibi farklı işlemlerde kullanıcıya yardımcı olabilecek.

Bununla birlikte Apple, işletim sisteminin genel kullanım deneyimini de iyileştiren çeşitli güncellemeler hazırladı.

Liquid Glass Tasarımı Daha Fazla Özelleştirilebilecek

Liquid Glass Tasarımı Daha Fazla Özelleştirilebilecek

Apple'ın yeni tasarım dili Liquid Glass, iOS 27 ile birlikte daha fazla kişiselleştirme seçeneğine kavuşuyor. Kullanıcılar arayüzün görünümünü kendi tercihlerine göre düzenleyebilecek.

Alarmların Ses Seviyesi Ayrı Ayrı Ayarlanabilecek

iOS 27 ile birlikte alarm sesleri için önemli bir değişiklik geliyor. Kullanıcılar artık her alarmın ses seviyesini cihazın genel ses seviyesinden bağımsız olarak ayarlayabilecek.

Bu sayede telefonun sesini kıstığı için alarmını da duyamayan kullanıcıların yaşadığı sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tek Numara İki iPhone'da Kullanılabilecek

Yeni 'iPhone Hand Off' özelliği, kullanıcıların aynı telefon numarasını iki farklı iPhone'da kullanmasına olanak sağlayacak.

Özellik ilk etapta T-Mobile kullanıcıları için sunulacak. Verizon ve diğer operatörlerin desteğinin ise ilerleyen dönemde gelmesi bekleniyor.

Android ve Windows Kullanıcıları Paylaşılan Albümlere Eklenebilecek

Apple, iCloud üzerinden paylaşılan albümlerde de önemli bir değişikliğe gidiyor. iPhone kullanıcıları artık Android ve Windows kullanan arkadaşlarını da paylaşılan albümlere dahil edebilecek.

Paylaşılan albümlerde tam çözünürlüklü fotoğraf desteği de sunulacak.

Videolardan Doğrudan Fotoğraf Kaydedilebilecek

iOS 27 ile birlikte videolardan belirli kareleri fotoğraf olarak kaydetmek için ekran görüntüsü almaya gerek kalmayacak.

Kullanıcılar, videodaki istedikleri bir kareyi doğrudan fotoğraf olarak kaydedebilecek.

Apple Music ve Podcasts Yenileniyor

Apple Music uygulamasında yeni geçiş seçenekleri ve yenilenen müzik sayfaları kullanıcıların karşısına çıkacak.

Apple Podcasts tarafında ise Siri desteği genişletiliyor. Kullanıcılar, yapay zekâ destekli Siri üzerinden podcast'lerde belirli bölümleri veya konuşulan anları daha kolay bulabilecek.

Yeni Klavye Seçenekleri Geliyor

Apple, iOS 27 ile birlikte yerli halkların kullandığı bazı diller için yeni klavye seçenekleri de ekliyor.

Çocuklar İçin Yeni Güvenlik Özellikleri

Çocuklar İçin Yeni Güvenlik Özellikleri

Apple'ın daha önce WWDC kapsamında duyurduğu çocuk hesaplarına yönelik güvenlik özellikleri de iOS 27 ile kullanıma sunuluyor.

Ebeveynler, çocukların internet kullanımı ve iletişim deneyimi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilecek.

Sağlık Uygulamasına Yeni Özellikler

Apple'ın Sağlık uygulamasına eklediği yeni özellikler arasında menopoz ve perimenopoz dönemine yönelik destekler de bulunuyor. Bu özellikler iOS 27 ile birlikte daha fazla kullanıcıya sunulmaya başlanacak.

iOS 27 Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Apple'ın açıklamasına göre iOS 27, 14 Eylül 2026 tarihinde uyumlu iPhone modelleri için yayınlanacak.

Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcıların Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip etmesi yeterli olacak. Güncelleme öncesinde cihazın yedeklenmesi ve şarja takılması öneriliyor.

iOS 27'nin yanı sıra iPadOS 27 de iPad kullanıcılarının karşısına çıkacak. Mac tarafında ise yeni işletim sistemi macOS 27 'Golden Gate' adıyla sunuluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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