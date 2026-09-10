iOS 27 Tanıtıldı: iPhone'lara Yapay Zekalı Siri ve Yeni Özellikler Geliyor

Apple'ın yeni tasarım dili Liquid Glass, iOS 27 ile birlikte daha fazla kişiselleştirme seçeneğine kavuşuyor. Kullanıcılar arayüzün görünümünü kendi tercihlerine göre düzenleyebilecek.

Alarmların Ses Seviyesi Ayrı Ayrı Ayarlanabilecek

iOS 27 ile birlikte alarm sesleri için önemli bir değişiklik geliyor. Kullanıcılar artık her alarmın ses seviyesini cihazın genel ses seviyesinden bağımsız olarak ayarlayabilecek.

Bu sayede telefonun sesini kıstığı için alarmını da duyamayan kullanıcıların yaşadığı sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tek Numara İki iPhone'da Kullanılabilecek

Yeni 'iPhone Hand Off' özelliği, kullanıcıların aynı telefon numarasını iki farklı iPhone'da kullanmasına olanak sağlayacak.

Özellik ilk etapta T-Mobile kullanıcıları için sunulacak. Verizon ve diğer operatörlerin desteğinin ise ilerleyen dönemde gelmesi bekleniyor.

Android ve Windows Kullanıcıları Paylaşılan Albümlere Eklenebilecek

Apple, iCloud üzerinden paylaşılan albümlerde de önemli bir değişikliğe gidiyor. iPhone kullanıcıları artık Android ve Windows kullanan arkadaşlarını da paylaşılan albümlere dahil edebilecek.

Paylaşılan albümlerde tam çözünürlüklü fotoğraf desteği de sunulacak.

Videolardan Doğrudan Fotoğraf Kaydedilebilecek

iOS 27 ile birlikte videolardan belirli kareleri fotoğraf olarak kaydetmek için ekran görüntüsü almaya gerek kalmayacak.

Kullanıcılar, videodaki istedikleri bir kareyi doğrudan fotoğraf olarak kaydedebilecek.

Apple Music ve Podcasts Yenileniyor

Apple Music uygulamasında yeni geçiş seçenekleri ve yenilenen müzik sayfaları kullanıcıların karşısına çıkacak.

Apple Podcasts tarafında ise Siri desteği genişletiliyor. Kullanıcılar, yapay zekâ destekli Siri üzerinden podcast'lerde belirli bölümleri veya konuşulan anları daha kolay bulabilecek.

Yeni Klavye Seçenekleri Geliyor

Apple, iOS 27 ile birlikte yerli halkların kullandığı bazı diller için yeni klavye seçenekleri de ekliyor.