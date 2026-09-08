Apple Lansman Tarihi 2026: iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak, Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şirketin 9 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte iPhone 18 ailesinin tamamını tanıtması beklenmiyor. Bu yıl sahneye öncelikle iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli çıkacak. Standart iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinin ise 2027 baharına bırakılması bekleniyor.

Apple Lansmanı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Apple'ın 2026 yılındaki büyük ürün etkinliği 9 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Apple'ın Türkiye sitesinde etkinliğin Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacağı duyuruldu. Etkinliğin adı ise 'Surprise and shine' olarak açıklandı.

9 Eylül Apple Etkinliğinde Hangi Ürünler Tanıtılacak?

Apple'ın 9 Eylül 2026'da düzenleyeceği etkinlik öncesinde tanıtılması beklenen ürünler netleşmeye başladı. Ancak Apple, etkinlikte duyurulacak ürünlerin tamamını henüz resmi olarak doğrulamadı. Aşağıdaki liste, mevcut sızıntılar ve Apple'a yakın kaynakların paylaştığı bilgilere dayanıyor.

iPhone 18 Pro

Etkinliğin en önemli ürünlerinden biri olması beklenen iPhone 18 Pro'nun A20 Pro işlemciyle gelmesi bekleniyor. Tasarım tarafında Dynamic Island'ın küçültülebileceği, kamera sisteminde ise önemli geliştirmeler yapılabileceği öne sürülüyor.

iPhone 18 Pro Max

Serinin en büyük modeli olan iPhone 18 Pro Max'in de 9 Eylül'de tanıtılması bekleniyor. Daha yüksek batarya kapasitesinin yanı sıra modele özel değişken diyaframlı kamera sisteminin kullanılabileceği iddialar arasında.

İlk Katlanabilir iPhone

Apple'ın uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone'u da etkinliğin sürprizlerinden biri olabilir. Henüz resmi adı kesinleşmemiş olsa da iPhone Ultra olarak anılan cihazın, açıldığında yaklaşık 7,7-7,8 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 12'nin yeni nesil işlemci, daha uzun pil ömrü ve geliştirilmiş sağlık ve fitness özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Seramik kasa seçeneğinin yeniden sunulabileceği de konuşulan yenilikler arasında.

Apple Watch Ultra 4

Apple'ın üst segment akıllı saat serisinin yeni üyesi Apple Watch Ultra 4 de etkinlikte sahneye çıkabilir. Yeni işlemcinin yanı sıra sağlık ve spor takibi konusunda çeşitli geliştirmeler yapılması bekleniyor.

AirPods 5

Yeni nesil AirPods modellerinin de etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Apple'ın aktif gürültü engelleme (ANC) özellikli ve ANC'siz olmak üzere iki farklı versiyon üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.