Apple Lansman Tarihi 2026: iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak, Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?
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Apple’ın 2026 lansmanı için geri sayım sürerken gözler yeni iPhone modellerine çevrildi. Şirketin bu yıl iPhone 18 ailesinde alışılmış lansman takvimini değiştirmesi beklenirken, özellikle iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in tanıtım tarihi, özellikleri ve Türkiye fiyatı merak konusu oldu. Peki Apple lansmanı ne zaman yapılacak, iPhone 18 Pro Max ne zaman satışa çıkacak ve yeni modeller hangi özelliklerle gelecek?
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Apple, 2026 yılında iPhone lansman takviminde yıllardır uyguladığı düzeni değiştirmeye hazırlanıyor.
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iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?
iPhone 18 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?
iPhone 18 Pro Max Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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