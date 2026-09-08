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Apple Lansman Tarihi 2026: iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak, Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple Lansman Tarihi 2026: iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak, Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 18:45
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Apple’ın 2026 lansmanı için geri sayım sürerken gözler yeni iPhone modellerine çevrildi. Şirketin bu yıl iPhone 18 ailesinde alışılmış lansman takvimini değiştirmesi beklenirken, özellikle iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in tanıtım tarihi, özellikleri ve Türkiye fiyatı merak konusu oldu. Peki Apple lansmanı ne zaman yapılacak, iPhone 18 Pro Max ne zaman satışa çıkacak ve yeni modeller hangi özelliklerle gelecek?

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Apple, 2026 yılında iPhone lansman takviminde yıllardır uyguladığı düzeni değiştirmeye hazırlanıyor.

Apple, 2026 yılında iPhone lansman takviminde yıllardır uyguladığı düzeni değiştirmeye hazırlanıyor.

Şirketin 9 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte iPhone 18 ailesinin tamamını tanıtması beklenmiyor. Bu yıl sahneye öncelikle iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli çıkacak. Standart iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinin ise 2027 baharına bırakılması bekleniyor. 

Apple Lansmanı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Apple'ın 2026 yılındaki büyük ürün etkinliği 9 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Apple'ın Türkiye sitesinde etkinliğin Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacağı duyuruldu. Etkinliğin adı ise 'Surprise and shine' olarak açıklandı.

9 Eylül Apple Etkinliğinde Hangi Ürünler Tanıtılacak?

Apple'ın 9 Eylül 2026'da düzenleyeceği etkinlik öncesinde tanıtılması beklenen ürünler netleşmeye başladı. Ancak Apple, etkinlikte duyurulacak ürünlerin tamamını henüz resmi olarak doğrulamadı. Aşağıdaki liste, mevcut sızıntılar ve Apple'a yakın kaynakların paylaştığı bilgilere dayanıyor.

iPhone 18 Pro

Etkinliğin en önemli ürünlerinden biri olması beklenen iPhone 18 Pro'nun A20 Pro işlemciyle gelmesi bekleniyor. Tasarım tarafında Dynamic Island'ın küçültülebileceği, kamera sisteminde ise önemli geliştirmeler yapılabileceği öne sürülüyor.

iPhone 18 Pro Max

Serinin en büyük modeli olan iPhone 18 Pro Max'in de 9 Eylül'de tanıtılması bekleniyor. Daha yüksek batarya kapasitesinin yanı sıra modele özel değişken diyaframlı kamera sisteminin kullanılabileceği iddialar arasında.

İlk Katlanabilir iPhone

Apple'ın uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone'u da etkinliğin sürprizlerinden biri olabilir. Henüz resmi adı kesinleşmemiş olsa da iPhone Ultra olarak anılan cihazın, açıldığında yaklaşık 7,7-7,8 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 12'nin yeni nesil işlemci, daha uzun pil ömrü ve geliştirilmiş sağlık ve fitness özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Seramik kasa seçeneğinin yeniden sunulabileceği de konuşulan yenilikler arasında.

Apple Watch Ultra 4

Apple'ın üst segment akıllı saat serisinin yeni üyesi Apple Watch Ultra 4 de etkinlikte sahneye çıkabilir. Yeni işlemcinin yanı sıra sağlık ve spor takibi konusunda çeşitli geliştirmeler yapılması bekleniyor.

AirPods 5

Yeni nesil AirPods modellerinin de etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Apple'ın aktif gürültü engelleme (ANC) özellikli ve ANC'siz olmak üzere iki farklı versiyon üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in 9 Eylül'deki Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Son sızıntılar, Apple'ın bu yıl standart iPhone modelinden önce Pro serisine odaklanacağını gösteriyor. 

Apple'ın lansman takvimindeki bu değişiklik, iPhone 18 serisinin iki ayrı dönemde piyasaya çıkacağı anlamına geliyor.

iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak?

Burada küçük ama önemli bir detay var: Standart iPhone 18'in Eylül 2026'da satışa çıkması beklenmiyor.

Son raporlara göre Apple, iPhone 18 ve iPhone 18e modellerini 2027 yılının ilkbaharına erteleyecek. Aynı dönemde ikinci nesil iPhone Air'ın da tanıtılması bekleniyor. 

Yani 2026'da yeni bir iPhone almak isteyen kullanıcıların karşısında ağırlıklı olarak Pro modelleri ve yeni katlanabilir iPhone olacak.

iPhone 18 Pro Max Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Apple'ın geçmiş lansman takvimi dikkate alındığında iPhone 18 Pro ve Pro Max için ön siparişlerin 12 Eylül 2026, satışların ise 18 Eylül 2026 civarında başlaması bekleniyor. Ancak bu tarihler Apple tarafından henüz resmi olarak açıklanmış değil. 

Bu nedenle içerikte '18 Eylül'de kesin satışta' yerine '18 Eylül'de satışa çıkması bekleniyor' ifadesini kullanmak daha doğru olur.

iPhone 18 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

iPhone 18 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Apple'ın geçmiş lansman takvimi dikkate alındığında iPhone 18 Pro ve Pro Max için ön siparişlerin 12 Eylül 2026, satışların ise 18 Eylül 2026 civarında başlaması bekleniyor. Ancak bu tarihler Apple tarafından henüz resmi olarak açıklanmış değil. 

Bu nedenle içerikte '18 Eylül'de kesin satışta' yerine '18 Eylül'de satışa çıkması bekleniyor' ifadesini kullanmak daha doğru olur.

iPhone 18 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

iPhone 18 Pro Max'in tasarım tarafında iPhone 17 Pro Max'e kıyasla radikal bir değişim yapması beklenmiyor. Asıl yeniliklerin işlemci, kamera, bağlantı ve ekran tarafında olması bekleniyor. 

A20 Pro Çip

iPhone 18 Pro Max'in Apple'ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinden güç alması bekleniyor. Çipin TSMC'nin 2 nm üretim süreciyle hazırlanacağı iddia ediliyor. Bu değişimin performans ve enerji verimliliğine katkı sağlaması bekleniyor. 

Daha Küçük Dynamic Island

iPhone 18 Pro serisinde Dynamic Island'ın küçültülmesi beklenen değişiklikler arasında. Bazı sızıntılar, Face ID bileşenlerinin ekran altına daha fazla taşınabileceğine işaret ediyor. 

Değişken Diyaframlı Kamera

Kamera tarafında en dikkat çekici iddialardan biri değişken diyafram özelliği. Bu sistem, kameranın farklı ışık koşullarına daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Özelliğin özellikle Pro Max modelinde bulunabileceği öne sürülüyor. 

Daha Büyük Batarya

iPhone 18 Pro Max'in bataryasının 5.100-5.200 mAh seviyesine çıkabileceği iddia ediliyor. Bu rakam henüz Apple tarafından doğrulanmış değil ancak mevcut söylentiler daha yüksek kapasiteye işaret ediyor. 

Yeni C2 Modem

iPhone 18 Pro modellerinde Apple'ın kendi geliştirdiği C2 modeminin kullanılabileceği konuşuluyor. Yeni modemle bağlantı performansı ve uydu iletişimi tarafında geliştirmeler yapılması bekleniyor.

iPhone 18 Pro Max Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple henüz iPhone 18 Pro Max'in Türkiye fiyatını açıklamadı. Bu nedenle burada kesin bir rakam vermek mümkün değil.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Apple'ın Türkiye'deki mevcut resmi fiyatında iPhone 17 Pro Max 256 GB 132.999 TL'den başlıyor. 512 GB model 146.999 TL, 1 TB model 160.999 TL ve 2 TB model 188.999 TL fiyatla satılıyor. 

iPhone 18 Pro ve Pro Max için ABD fiyatlarında artış yaşanabileceğine dair beklentiler bulunuyor. Bazı tahminlerde iPhone 18 Pro Max'in başlangıç fiyatı 1.319-1.439 dolar aralığında gösteriliyor. 

Dolayısıyla Türkiye fiyatı için şimdilik 130-150 bin TL bandı ve üzeri bir başlangıç fiyatı ihtimali üzerinden konuşulabilir. Ancak Türkiye'deki nihai fiyat; Apple'ın ABD fiyatı, kur, vergiler ve diğer maliyetler nedeniyle bundan ciddi şekilde farklılaşabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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