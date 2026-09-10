Apple'ın iPhone Duo Tanıtımındaki "Uzun Parmaklar" Dünya Çapında Viral Oldu
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Apple, 9 Eylül'de düzenlediği etkinlikte ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı. Açıldığında 7,6 inçlik ekrana dönüşen cihazın ABD fiyatı 1.999 dolar, Türkiye'de ise 229 bin 999 TL'den başlıyor.
Ancak sosyal medyanın dikkatini telefonun özellikleri değil, tanıtım görselindeki bir detay çekti: cihazı tek elle tutan modelin parmakları. Bir kullanıcının 'Bu telefonu tek elle tutabilsin diye kişinin ellerini photoshopla uzattılar mı?' sorusu 6,9 milyon görüntülenmeye ulaştı.
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"İnternet, Apple'ı iPhone Duo tanıtımına 'ürkütücü derecede uzun' parmaklar photoshoplamakla suçluyor. Amaç, dev katlanabilir telefonu tek elle tutmak daha kolaymış gibi göstermek."
"Ah evet, meşhur işaret parmağı. Elin en uzun parmağı."
"Ödünç alabileceğimiz fazladan parmak boyu olan var mı?"
"iPhone Duo: 1.999 dolar. El: 399 dolar."
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"Bence gayet normal duruyor, herkesin bu elde bu kadar rahatsız edici bulduğu şey ne bilmiyorum."
"Arkadaki eli büyütmüşsünüz ki yetişebilsin 🤣 Parmakların boyutu bile birbirini tutmuyor."
"Buna inandığımı pek sanmıyorum Apple."
"İnanılmaz, Apple iPhone Duo ile kendini aştı."
"Sonunda sadece Hugo için yapılmış bir telefon."
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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