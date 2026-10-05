225 Model Tek Tek İncelendi: Hiç Arıza Yapmayan Otomobil Belli Oldu

Araştırmanın en çok konuşulan kısmı ise listenin son sıraları oldu. 2024'te yenilenen Volkswagen Tiguan, yüzde 55,3 puanla 225 model arasında en kötü sonucu aldı. Tiguan'ı yüzde 58,5 ile 2018-2025 yılları arasında satılan Renault Arkana, yüzde 63,7 ile Mercedes GLE izledi.

Düşük puanlı modeller arasında elektrikli otomobiller de var. Volkswagen'in elektrikli SUV'u ID.4 yüzde 66,9'da kalırken, Land Rover Discovery Sport yüzde 68,2, Jaecoo 7 ise yüzde 71,9 puan alabildi. Böylece Volkswagen, hem en kötü sonucu alan modelle hem de listenin alt sıralarındaki ikinci aracıyla dikkat çekti.

Sürücülerin en sık şikayet ettiği başlıklar da araştırmada ayrıca belirtildi. Motor dışı elektrik arızaları, 12 voltluk akü sorunları, bilgi-eğlence sistemindeki aksaklıklar, kaporta problemleri ve klima arızaları ilk sıralarda yer aldı. Listeye bakıldığında, giderek daha fazla elektronik donanımla gelen yeni modellerde sorunların daha çok bu alanlarda yoğunlaştığı görülüyor.

Türkiye'de de yollarda sıkça görülen bu modelleri almayı düşünenler için anket sonuçları önemli bir yol gösterici niteliğinde. Ancak sonuçların İngiltere'deki araç sahiplerinin deneyimlerine dayandığını ve aynı modelin farklı pazarlarda farklı donanımlarla satılabildiğini de hatırlatmak gerekiyor.