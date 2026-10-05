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225 Model Tek Tek İncelendi: Hiç Arıza Yapmayan Otomobil Belli Oldu

225 Model Tek Tek İncelendi: Hiç Arıza Yapmayan Otomobil Belli Oldu

Volkswagen Toyota otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 18:31
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İngiltere'nin köklü otomobil yayınlarından What Car?, her yıl merakla beklenen güvenilirlik araştırmasının yeni sonuçlarını paylaştı. 39 bin 332 araç sahibinin katıldığı ankette 30 markaya ait tam 225 model tek tek mercek altına alındı. Bu dev listede yüzde 100 puana ulaşabilen yalnızca iki otomobil çıktı.

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Hiç arıza yapmayan iki otomobil belli oldu.

Hiç arıza yapmayan iki otomobil belli oldu.

'What Car?'ın güvenilirlik anketi, araç sahiplerinin son iki yılda yaşadığı sorunlara dayanıyor. Katılımcılardan motor dışı elektrik aksamından 12 voltluk aküye, klimadan bilgi-eğlence sistemine kadar 16 ayrı arıza kategorisinde başlarından geçenleri anlatmaları istendi. Verilen yanıtlar her model için ayrı ayrı değerlendirilerek yüzde üzerinden bir güvenilirlik puanı oluşturuldu.

Listenin zirvesinde iki isim var. 2024'ten bu yana satılan yeni nesil Mini Countryman ile 2017-2024 yılları arasında üretilen Suzuki Swift, yüzde 100 puanın sahibi oldu. Swift'in bu başarısı, özellikle ikinci el otomobil arayanlar için dikkat çekici bir veri olarak öne çıkıyor.

Zirvenin hemen arkasındaki fark ise oldukça küçük. Toyota Aygo X yüzde 99,7 ile üçüncü sıraya yerleşirken, BMW 4 Serisi Coupe ve Cabrio yüzde 99,6, önceki kasa Mini Hatchback ise yüzde 99,4 puan aldı. Kia Niro'nun hibrit ve şarj edilebilir hibrit versiyonları ile Lexus ES de yüzde 99,3 puanla listenin en güvenilir otomobilleri arasında yer buldu.

En çok arıza yapan otomobil ortaya çıktı.

En çok arıza yapan otomobil ortaya çıktı.

Araştırmanın en çok konuşulan kısmı ise listenin son sıraları oldu. 2024'te yenilenen Volkswagen Tiguan, yüzde 55,3 puanla 225 model arasında en kötü sonucu aldı. Tiguan'ı yüzde 58,5 ile 2018-2025 yılları arasında satılan Renault Arkana, yüzde 63,7 ile Mercedes GLE izledi.

Düşük puanlı modeller arasında elektrikli otomobiller de var. Volkswagen'in elektrikli SUV'u ID.4 yüzde 66,9'da kalırken, Land Rover Discovery Sport yüzde 68,2, Jaecoo 7 ise yüzde 71,9 puan alabildi. Böylece Volkswagen, hem en kötü sonucu alan modelle hem de listenin alt sıralarındaki ikinci aracıyla dikkat çekti.

Sürücülerin en sık şikayet ettiği başlıklar da araştırmada ayrıca belirtildi. Motor dışı elektrik arızaları, 12 voltluk akü sorunları, bilgi-eğlence sistemindeki aksaklıklar, kaporta problemleri ve klima arızaları ilk sıralarda yer aldı. Listeye bakıldığında, giderek daha fazla elektronik donanımla gelen yeni modellerde sorunların daha çok bu alanlarda yoğunlaştığı görülüyor.

Türkiye'de de yollarda sıkça görülen bu modelleri almayı düşünenler için anket sonuçları önemli bir yol gösterici niteliğinde. Ancak sonuçların İngiltere'deki araç sahiplerinin deneyimlerine dayandığını ve aynı modelin farklı pazarlarda farklı donanımlarla satılabildiğini de hatırlatmak gerekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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