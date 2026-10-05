225 Model Tek Tek İncelendi: Hiç Arıza Yapmayan Otomobil Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İngiltere'nin köklü otomobil yayınlarından What Car?, her yıl merakla beklenen güvenilirlik araştırmasının yeni sonuçlarını paylaştı. 39 bin 332 araç sahibinin katıldığı ankette 30 markaya ait tam 225 model tek tek mercek altına alındı. Bu dev listede yüzde 100 puana ulaşabilen yalnızca iki otomobil çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hiç arıza yapmayan iki otomobil belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En çok arıza yapan otomobil ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın