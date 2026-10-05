WhatsApp Eski iOS ve Android Sürümlerinde Girişi Engelliyor: Güncellemeyen Giriş Yapamayacak
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WhatsApp, bazı hesaplarda eski iOS ve Android sürümlerinde girişi engelliyor.
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Uyarı ekranı kullanıcıdan cihazın işletim sistemini güncellemesini istiyor.
Eski işletim sistemlerindeki güvenlik açıkları zararlı yazılımlara kapı aralıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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