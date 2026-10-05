WhatsApp Eski iOS ve Android Sürümlerinde Girişi Engelliyor: Güncellemeyen Giriş Yapamayacak

Düzenleme, WhatsApp'ın son dönemde attığı diğer güvenlik adımlarının ardından geliyor. Uygulama, resmi olmayan WhatsApp Web istemcileri için bağlı cihazlar ekranında gösterilen bir uyarıyı beta aşamasında test etmişti. Bu adım, WhatsApp'ın sahte bir uygulama sürümü üzerinden cihazları ele geçirilen İtalya'daki yaklaşık 200 kullanıcıyı bilgilendirmesinin ardından gelmişti. Şüpheli mesajları cihaz üzerinde tespit eden Scam Alert ve bazı sohbetleri yalnızca ana cihazla sınırlayan kısıtlı sohbet özellikleri de aynı güvenlik hattında yer alıyor. WhatsApp, hangi sürümlerin etkileneceğini açıklamadı.