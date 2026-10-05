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WhatsApp Eski iOS ve Android Sürümlerinde Girişi Engelliyor: Güncellemeyen Giriş Yapamayacak

WhatsApp Eski iOS ve Android Sürümlerinde Girişi Engelliyor: Güncellemeyen Giriş Yapamayacak

whatsapp
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 18:03
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WhatsApp, güvenlik gerekçesiyle eski iOS ve Android sürümlerinde uygulamaya girişi engellemeye başlıyor. Uygulama, bazı hesaplarda kullanıcıdan cihazın işletim sistemini güncellemesini isteyen bir uyarı ekranı gösteriyor. Güncelleme yapılmadan giriş yapılamıyor.

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WhatsApp, bazı hesaplarda eski iOS ve Android sürümlerinde girişi engelliyor.

WhatsApp, bazı hesaplarda eski iOS ve Android sürümlerinde girişi engelliyor.

WhatsApp, güvenlik gerekçesiyle eski iOS ve Android sürümlerinde uygulamaya girişi engellemeye başlıyor. Uygulama, bazı hesaplarda kullanıcıdan cihazın işletim sistemini güncellemesini isteyen bir uyarı ekranı gösteriyor. Güncelleme yapılmadan giriş yapılamıyor.

Uyarı ekranı kullanıcıdan cihazın işletim sistemini güncellemesini istiyor.

Uyarı ekranı kullanıcıdan cihazın işletim sistemini güncellemesini istiyor.

Adımın nedeni eski işletim sistemlerindeki bilinen güvenlik açıkları olarak gösteriliyor. Saldırganlar bu açıklar üzerinden cihaza zararlı yazılım yükleyebiliyor. Bu yazılımlar, WhatsApp verileri şifrelemeden önce bilgileri ele geçirebiliyor. Uçtan uca şifreleme, saldırganın cihazda zaten eriştiği içeriği korumuyor. Virüs bulaşmış bir cihazda tüm uygulamalar savunmasız kalıyor. Bu durum WhatsApp'ın kendisinde kritik bir açık olduğu anlamına gelmiyor. Uygulama, işletim sisteminin sunduğu güvenlik garantilerine dayanıyor.

Eski işletim sistemlerindeki güvenlik açıkları zararlı yazılımlara kapı aralıyor.

Eski işletim sistemlerindeki güvenlik açıkları zararlı yazılımlara kapı aralıyor.

Düzenleme, WhatsApp'ın son dönemde attığı diğer güvenlik adımlarının ardından geliyor. Uygulama, resmi olmayan WhatsApp Web istemcileri için bağlı cihazlar ekranında gösterilen bir uyarıyı beta aşamasında test etmişti. Bu adım, WhatsApp'ın sahte bir uygulama sürümü üzerinden cihazları ele geçirilen İtalya'daki yaklaşık 200 kullanıcıyı bilgilendirmesinin ardından gelmişti. Şüpheli mesajları cihaz üzerinde tespit eden Scam Alert ve bazı sohbetleri yalnızca ana cihazla sınırlayan kısıtlı sohbet özellikleri de aynı güvenlik hattında yer alıyor. WhatsApp, hangi sürümlerin etkileneceğini açıklamadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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