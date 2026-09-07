Android Kullananlara Kötü Haber: WhatsApp Milyonlarca Cep Telefonunda Artık Kullanılmayacak! Sırada iPhone Var

Şirketin resmi kanallarından yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül Salı gününden itibaren belirli Android sürümlerini kullanan cihazlar platforma artık erişim sağlayamayacak. Mesajlaşma uygulamasının giderek artan teknik gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalan bu telefonlar için iletişim devri resmen kapanmış oldu.

Alınan bu yeni kararın merkezinde, piyasaya ilk kez 2014 yılının sonlarında sürülen Android 5.0 ve 5.1 (Lollipop) işletim sistemleri yer alıyor. Üretici firmalardan uzun süredir sistem güncellemesi almayan ve bu eski sürümlere sıkışıp kalan telefonlar, bugünden itibaren WhatsApp'ı çalıştıramayacak. Kullanıcıların uygulamayı sorunsuz bir şekilde telefonlarında açabilmeleri için cihazlarında artık en az Android 6 işletim sisteminin yüklü olması şartı aranacak.