Android Kullananlara Kötü Haber: WhatsApp Milyonlarca Cep Telefonunda Artık Kullanılmayacak! Sırada iPhone Var
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Kaynak: https://www.webtekno.com/whatsapp-baz...
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bugün itibarıyla eski işletim sistemine sahip Android telefonlara verdiği desteği tamamen kesti. Uygulamaya erişimini kaybeden kullanıcıların, iletişimde kalmaya devam edebilmek için cihazlarını değiştirmesi gerekecek.
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Teknoloji devi WhatsApp, düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği sistem temizliğine bir yenisini daha ekleyerek eski nesil akıllı telefonlarla yollarını ayırdı.
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Bu kısıtlamadan dünya çapında tam olarak kaç kişinin etkilendiğine dair şirketten net bir sayı paylaşılmış değil.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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