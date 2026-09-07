article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Android Kullananlara Kötü Haber: WhatsApp Milyonlarca Cep Telefonunda Artık Kullanılmayacak! Sırada iPhone Var

Android Kullananlara Kötü Haber: WhatsApp Milyonlarca Cep Telefonunda Artık Kullanılmayacak! Sırada iPhone Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.09.2026 - 10:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bugün itibarıyla eski işletim sistemine sahip Android telefonlara verdiği desteği tamamen kesti. Uygulamaya erişimini kaybeden kullanıcıların, iletişimde kalmaya devam edebilmek için cihazlarını değiştirmesi gerekecek.

Kaynak: https://www.webtekno.com/whatsapp-baz...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teknoloji devi WhatsApp, düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği sistem temizliğine bir yenisini daha ekleyerek eski nesil akıllı telefonlarla yollarını ayırdı.

Teknoloji devi WhatsApp, düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği sistem temizliğine bir yenisini daha ekleyerek eski nesil akıllı telefonlarla yollarını ayırdı.

Şirketin resmi kanallarından yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül Salı gününden itibaren belirli Android sürümlerini kullanan cihazlar platforma artık erişim sağlayamayacak. Mesajlaşma uygulamasının giderek artan teknik gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalan bu telefonlar için iletişim devri resmen kapanmış oldu.

Alınan bu yeni kararın merkezinde, piyasaya ilk kez 2014 yılının sonlarında sürülen Android 5.0 ve 5.1 (Lollipop) işletim sistemleri yer alıyor. Üretici firmalardan uzun süredir sistem güncellemesi almayan ve bu eski sürümlere sıkışıp kalan telefonlar, bugünden itibaren WhatsApp'ı çalıştıramayacak. Kullanıcıların uygulamayı sorunsuz bir şekilde telefonlarında açabilmeleri için cihazlarında artık en az Android 6 işletim sisteminin yüklü olması şartı aranacak.

Bu kısıtlamadan dünya çapında tam olarak kaç kişinin etkilendiğine dair şirketten net bir sayı paylaşılmış değil.

Bu kısıtlamadan dünya çapında tam olarak kaç kişinin etkilendiğine dair şirketten net bir sayı paylaşılmış değil.

Ancak küresel pazar araştırmalarına ve güncel kullanım verilerine bakıldığında, piyasadaki mobil cihazların yaklaşık yüzde yarımının hala söz konusu eski sürümlerle internete bağlandığı görülüyor. Oransal olarak küçük görünse de dünya nüfusuna oranlandığında oldukça büyük bir kitleyi temsil eden bu kullanıcıların, sevdikleriyle mesajlaşmaya devam edebilmeleri adına donanımlarını yenilemekten başka çareleri bulunmuyor.

Sistem güncellemelerinden kaynaklanan bu erişim kesintileri yalnızca Android dünyasıyla sınırlı kalmayacak. Çok yakında benzer bir senaryo Apple kullanıcıları için de hayata geçecek. WhatsApp, 2026 yılının Kasım ayından itibaren iOS 15.5 ve altındaki işletim sistemlerini çalıştıran tüm iPhone modellerine olan desteğini sonlandıracağını duyurdu. Bu cihazlara sahip olan kişiler de belirtilen tarihten sonra uygulamanın sunduğu güvenlik yamalarından ve yeni özelliklerden mahrum kalarak sistemi kullanamaz hale gelecekler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın