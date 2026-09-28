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Paul Pogba'nın Bursaspor'a Önerildiği İddia Edildi, Yönetimden 'Uydurma' Yanıtı Geldi

Paul Pogba'nın Bursaspor'a Önerildiği İddia Edildi, Yönetimden 'Uydurma' Yanıtı Geldi

Bursaspor transfer
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 20:56
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Trendyol 1. Lig'de Süper Lig hedefiyle mücadele eden Bursaspor'un adı gün içinde dünya futbolunun tanınmış yıldızlarından biriyle anıldı. Sabah saatlerinde ortaya atılan transfer iddiasına yeşil-beyazlı yönetimden kısa sürede yanıt geldi.

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Pogba'nın Bursaspor'a önerildiği iddia edildi.

Pogba'nın Bursaspor'a önerildiği iddia edildi.

İddiaya göre son olarak Monaco'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Fransız orta saha, aracılar vasıtasıyla Bursaspor'a önerildi. Yönetimin Pogba'nın menajeriyle iletişime geçtiği ve deneyimli futbolcunun tecrübesinden yararlanmak istediği öne sürüldü. Anlaşma sağlanması halinde transferin ocak ayında gerçekleşebileceği de kaydedildi.

Monaco'da yalnızca 6 maça çıkabildi.

Monaco'da yalnızca 6 maça çıkabildi.

Kariyerinde Manchester United ve Juventus formaları giyen, 2018'de Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan Pogba, doping cezasının ardından 2025 yazında Monaco'ya transfer olmuştu. Fransız ekibinde sakatlık sorunları yakasını bırakmayan futbolcu yalnızca 6 maçta forma giyebildi. Ağustos 2026'dan bu yana serbest olan Pogba'nın bu süreçte bireysel çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bursaspor yönetimi iddiaya 'uydurma' dedi.

Bursaspor yönetimi iddiaya 'uydurma' dedi.

İddianın İstanbul basınında yer almasının ardından Bursa yerel basınına konuşan yeşil-beyazlı yönetim, Pogba transferiyle ilgili haberlerin uydurma olduğunu söyledi. Yönetimin yanıtında konuya ilişkin başka bir ayrıntı yer almadı. Yalanlamaya rağmen iddia akşam saatlerinde de bazı spor sitelerinde transferin ocak ayında gerçekleşebileceği notuyla yer almaya devam etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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