Paul Pogba'nın Bursaspor'a Önerildiği İddia Edildi, Yönetimden 'Uydurma' Yanıtı Geldi

İddiaya göre son olarak Monaco'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Fransız orta saha, aracılar vasıtasıyla Bursaspor'a önerildi. Yönetimin Pogba'nın menajeriyle iletişime geçtiği ve deneyimli futbolcunun tecrübesinden yararlanmak istediği öne sürüldü. Anlaşma sağlanması halinde transferin ocak ayında gerçekleşebileceği de kaydedildi.