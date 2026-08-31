Bursaspor Deplasman Otobüsündeki Atatürk'e Benzeyen Taraftar Dikkatlerden Kaçmadı

Bu sezon 1. Lig'e yükselen Bursaspor'da bu sezon parola Süper Lig. Türkiye'nin en eski ve coşkulu taraftarlarından olan Bursasporlular ise 1. Lig'de de evinde olduğu kadar deplasmanlarda da takımını desteklemeye devam ediyor. Ancak Bursaspor sosyal medyada bu kez deplasmana giden bir taraftarıyla viral oldu. Pek çok X kullanıcısı Kayseri deplasmanına giden taraftarı Atatürk'e benzetti.