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Bursaspor Deplasman Otobüsündeki Atatürk'e Benzeyen Taraftar Dikkatlerden Kaçmadı

Bursaspor Deplasman Otobüsündeki Atatürk'e Benzeyen Taraftar Dikkatlerden Kaçmadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.08.2026 - 17:15
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Bu sezon 1. Lig'e yükselen Bursaspor'da bu sezon parola Süper Lig. Türkiye'nin en eski ve coşkulu taraftarlarından olan Bursasporlular ise 1. Lig'de de evinde olduğu kadar deplasmanlarda da takımını desteklemeye devam ediyor. Ancak Bursaspor sosyal medyada bu kez deplasmana giden bir taraftarıyla viral oldu. Pek çok X kullanıcısı Kayseri deplasmanına giden taraftarı Atatürk'e benzetti.

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Olay bir taraftarın deplasman otobüslerinin kötü durumda olmasını eleştirmesiyle başladı.

Olay bir taraftarın deplasman otobüslerinin kötü durumda olmasını eleştirmesiyle başladı.
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Bir taraftar da deplasman otobüsünden bir kare paylaştı.

Bir taraftar da deplasman otobüsünden bir kare paylaştı.
twitter.com

Ancak bir kişi dikkat çekti.

Ancak bir kişi dikkat çekti.
twitter.com

Yorumlar da gecikmedi.

Yorumlar da gecikmedi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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