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Çorum'da Cami Hoparlöründen Lana Del Rey'in "Summertime Sadness" Parçası Çalındığı Duyuldu

Çorum'da Cami Hoparlöründen Lana Del Rey'in "Summertime Sadness" Parçası Çalındığı Duyuldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.08.2026 - 12:07
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Çorum’da bir caminin minaresindeki hoparlörlerden, ABD’li şarkıcı Lana Del Rey’in 2012 çıkışlı “Summertime Sadness” parçası çalındı. Olayın, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmesinin ardından video viral oldu ve milyonlarca görüntülenme aldı.

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Dünyaca ünlü şarkının cami hoparlöründen çalınması böyle kaydedildi:

Tepkiler gecikmedi.

Tepkiler gecikmedi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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