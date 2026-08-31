Çorum'da Cami Hoparlöründen Lana Del Rey'in "Summertime Sadness" Parçası Çalındığı Duyuldu
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Dünyaca ünlü şarkının cami hoparlöründen çalınması böyle kaydedildi:
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Tepkiler gecikmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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