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"İyi misin?" Sorusu Karşısında Dağılandan Minimal Yaz Sevinçlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

"İyi misin?" Sorusu Karşısında Dağılandan Minimal Yaz Sevinçlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.08.2026 - 18:31
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Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Nasıl geçtiğini anlayan var mı?

Nasıl geçtiğini anlayan var mı?
twitter.com

👇

👇
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Telefondan uyarı gelene kadar devam.

Gayet anlamlı değil mi?

Gayet anlamlı değil mi?
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👇

👇
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Çok haklı.

Çok haklı.
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👇

Kimsenin minimal yaz sevinci, biber dolmasıyla bölünmesin.

Kimsenin minimal yaz sevinci, biber dolmasıyla bölünmesin.
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Helallik almadan devam edebilirler, en sinir bozucu kısım o.

Helallik almadan devam edebilirler, en sinir bozucu kısım o.
twitter.com
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İşsizlik çayı.

İşsizlik çayı.
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Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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