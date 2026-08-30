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Omurga Dostu: Bir İçerik Üreticisi Tarkan'ın Kızına Aldığı 279 Euroluk Okul Çantasını İnceledi!

Omurga Dostu: Bir İçerik Üreticisi Tarkan'ın Kızına Aldığı 279 Euroluk Okul Çantasını İnceledi!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.08.2026 - 11:00

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Okul alışverişi dönemi yaklaştı, ebeveynlerin telaşı da başladı. Bu süreçte ebeveynlerin en çok zorlandığı konu çanta seçimi oluyor. Çocukların omurga sağlığı, çantanın kalitesi ve kullanım kolaylığı derken seçim yapmak bir hayli karmaşık hale gelebiliyor.

Tarkan'ın kızına aldığı 279 euroluk okul çantası gündem olmuştu hatırlarsanız. Herkesin 'Neymiş bu çanta?' sorusunu sorduğu bu çantayı satın alan bir sosyal medya kullanıcısı, detaylıca incelediği bir içerik paylaştı. 'Bu çanta neden bu kadar popüler ve gerçekten bu fiyata değer mi?' sorularını yanıtlayan içerik üreticisi, çantanın tasarımından kullanım ergonomisine kadar tüm detayları paylaştı.

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Çocukların omurga sağlığı ön planda.

Çocukların omurga sağlığı ön planda.

Söz konusu çanta, profesyonel trekking çantalarında kullanılan yük dağıtma sisteminin çocuk çantalarına uyarlanmış hali olarak öne çıkıyor. Çanta ağırlığının yüzde 35'i kalça ve leğen kemiğine aktarılarak çocukların sırtına binen yük ciddi oranda azaltılıyor. Çantanın arka kısmında yer alan özel mekanizma sayesinde ürün çocukla birlikte büyüyebiliyor, bu da gelişim çağında oluşabilecek skolyoz gibi omurga rahatsızlıklarının önüne geçmeyi hedefliyor.

İçerisinden kalemlikleri ve ıslak çantası çıkan ürün, su geçirmez kumaş yapısı da dikkat çekiyor. Alt kısmının sert tasarlanmış olması sayesinde çanta devrilmiyor ve içindeki kitaplar yıpranmıyor. Kaliteli malzemesi, ayarlanabilir matara gözü ve üzerindeki değiştirilebilir cırtlı figürleri ile çanta, sadece bir okul eşyası değil uzun ömürlü bir kullanım sunan ergonomik bir tasarım olarak öne çıkıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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