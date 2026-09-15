Bir Düğünde Gelin Çiçeğini Kapmak İçin Büyük Bir Mücadele Veren Genç Kaosa Sebep Oldu

Her ülkenin kendine has düğün gelenekleri olduğu gibi, tüm dünyada ortak olan bazı evlilik ritüelleri de var. Bu en özel günlerinin kusursuz geçmesi için aylarca hazırlık yapan gelin ve damat, davetlilerin de günün tadını çıkarması için elinden geleni yapıyor ve her ayrıntıyı düşünüyor. Fakat her ne kadar hazırlık yapılırsa yapılsın, beklenmedik kazalar yaşanması kaçınılmaz olabiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosunda bir düğünde yaşanabilecek en ilginç kaza meydana geldi. Her düğün sonunda gerçekleşen çiçek kapma seremonisi için toplanan kalabalık amansız bir rakiple karşı karşıyaydı. O rakip, çiçek için sadece çiçeği bekleyenleri değil, gelini de oyundan çıkarmayı başardı.

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