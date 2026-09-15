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Bir Düğünde Gelin Çiçeğini Kapmak İçin Büyük Bir Mücadele Veren Genç Kaosa Sebep Oldu

Bir Düğünde Gelin Çiçeğini Kapmak İçin Büyük Bir Mücadele Veren Genç Kaosa Sebep Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.09.2026 - 18:43

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Her ülkenin kendine has düğün gelenekleri olduğu gibi, tüm dünyada ortak olan bazı evlilik ritüelleri de var. Bu en özel günlerinin kusursuz geçmesi için aylarca hazırlık yapan gelin ve damat, davetlilerin de günün tadını çıkarması için elinden geleni yapıyor ve her ayrıntıyı düşünüyor. Fakat her ne kadar hazırlık yapılırsa yapılsın, beklenmedik kazalar yaşanması kaçınılmaz olabiliyor. 

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosunda bir düğünde yaşanabilecek en ilginç kaza meydana geldi. Her düğün sonunda gerçekleşen çiçek kapma seremonisi için toplanan kalabalık amansız bir rakiple karşı karşıyaydı. O rakip, çiçek için sadece çiçeği bekleyenleri değil, gelini de oyundan çıkarmayı başardı. 

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Bu neyin hırsı?

Bu neyin hırsı?

Düğünlerin vazgeçilmez geleneklerinden biri olan gelin çiçeği atma anı, bekar davetliler arasında tatlı bir rekabete sahne olur her zaman. Gelin çiçeğini yakalama stresi ve yüksek topuklu ayakkabıların yarattığı dengesizlik, bu neşeli anın bir anda görünmez bir kazaya dönüşmesine yol açabiliyor. Hatta bazen çiçek kapma yarışı kavgaya da dönüşebiliyor. Fakat böylesi bir kaza ilk kez görüldü. Çiçeği futbol sahalarından alışık olduğu taktikle yakalamaya çalışan genç, gelini yerle bir etti. O anlar izleyenlerin ve davetlilerin yüreklerini ağızlarına getirse de, korkulan olmadı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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