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İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Çalışmasında Duvarın İçinden Dev Bir Arı Kolonisi Çıktı

İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Çalışmasında Duvarın İçinden Dev Bir Arı Kolonisi Çıktı

kentsel dönüşüm
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.09.2026 - 19:04 Son Güncelleme: 12.09.2026 - 19:43
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Ülkemiz bir deprem ülkesi olduğundan, başta İstanbul olmak üzere pek çok ilimizde yıkım çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar sırasında beklenmedik kazalar, hatta bazı tehlikeli durumlar yaşanabiliyor. İstanbul'da bir ekip alışılmışın oldukça dışında bir görüntüyle karşılaştı.

Bir dairenin duvarı yıkılırken bir anda ortaya, yıllardır kimsenin haberinin olmadığı kocaman bir yaşam alanı çıktı. Duvarın arkasında bulunan bal petekleriyle kaplı devasa arı kolonisi, izleyenlerde yeni bir fobinin kilidini açtı. Edinilen bilgiye göre duvardan 25 kiloya yakın bal çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DdI3ot...
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Peki bu kadar büyük bir koloni fark edilmeden nasıl oluşuyor?

Peki bu kadar büyük bir koloni fark edilmeden nasıl oluşuyor?

Özellikle eski yapılarda iç ve dış duvarlar arasında yalıtım amaçlı bırakılan boşluklar, dışarıdan bakıldığında tamamen kapalı ve karanlık. Arılar için bu boşluk, doğadaki bir ağaç kovuğundan farksız. Rüzgardan korunaklı, sıcaklığı stabil, yağmurdan uzak ve yırtıcılara kapalı. Bir kraliçe arı böyle bir boşluk bulduğunda koloni yıllar içinde durmadan büyüyor, her sezon yeni petek ekleniyor ve zamanla metrelerce uzunluğa ulaşabiliyor.

Bu tarz duvar içi kolonilerin fark edilmesi genelde iki şekilde oluyor; ya duvarda nem lekesi, kahverengi bir sızıntı ya da hafif bir vızıltı sesi fark ediliyor, ya da tıpkı bu örnekte olduğu gibi bir tadilat sırasında duvar açılınca aniden ortaya çıkıyor. Bu noktada devreye giren en kritik kural, kesinlikle kimyasal ilaçlama ya da doğrudan müdahaleye başvurmamak. Çünkü rahatsız edilen bir koloni saldırgan olabiliyor ve alandaki herkes için tehlike oluşturabiliyor. Doğru yöntem, deneyimli bir arıcı ya da belediye görevlisinin çağrılıp petekle birlikte kraliçe arının canlı şekilde alınıp güvenli bir kovana taşınması. Böylece hem işçiler risk almadan işine devam edebiliyor hem de koloni telef olmadan yeni bir yuvaya kavuşuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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