İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Çalışmasında Duvarın İçinden Dev Bir Arı Kolonisi Çıktı
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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DdI3ot...
Ülkemiz bir deprem ülkesi olduğundan, başta İstanbul olmak üzere pek çok ilimizde yıkım çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar sırasında beklenmedik kazalar, hatta bazı tehlikeli durumlar yaşanabiliyor. İstanbul'da bir ekip alışılmışın oldukça dışında bir görüntüyle karşılaştı.
Bir dairenin duvarı yıkılırken bir anda ortaya, yıllardır kimsenin haberinin olmadığı kocaman bir yaşam alanı çıktı. Duvarın arkasında bulunan bal petekleriyle kaplı devasa arı kolonisi, izleyenlerde yeni bir fobinin kilidini açtı. Edinilen bilgiye göre duvardan 25 kiloya yakın bal çıktı.
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Peki bu kadar büyük bir koloni fark edilmeden nasıl oluşuyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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