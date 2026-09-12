İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Çalışmasında Duvarın İçinden Dev Bir Arı Kolonisi Çıktı

Özellikle eski yapılarda iç ve dış duvarlar arasında yalıtım amaçlı bırakılan boşluklar, dışarıdan bakıldığında tamamen kapalı ve karanlık. Arılar için bu boşluk, doğadaki bir ağaç kovuğundan farksız. Rüzgardan korunaklı, sıcaklığı stabil, yağmurdan uzak ve yırtıcılara kapalı. Bir kraliçe arı böyle bir boşluk bulduğunda koloni yıllar içinde durmadan büyüyor, her sezon yeni petek ekleniyor ve zamanla metrelerce uzunluğa ulaşabiliyor.

Bu tarz duvar içi kolonilerin fark edilmesi genelde iki şekilde oluyor; ya duvarda nem lekesi, kahverengi bir sızıntı ya da hafif bir vızıltı sesi fark ediliyor, ya da tıpkı bu örnekte olduğu gibi bir tadilat sırasında duvar açılınca aniden ortaya çıkıyor. Bu noktada devreye giren en kritik kural, kesinlikle kimyasal ilaçlama ya da doğrudan müdahaleye başvurmamak. Çünkü rahatsız edilen bir koloni saldırgan olabiliyor ve alandaki herkes için tehlike oluşturabiliyor. Doğru yöntem, deneyimli bir arıcı ya da belediye görevlisinin çağrılıp petekle birlikte kraliçe arının canlı şekilde alınıp güvenli bir kovana taşınması. Böylece hem işçiler risk almadan işine devam edebiliyor hem de koloni telef olmadan yeni bir yuvaya kavuşuyor.