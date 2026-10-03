Otomotiv Devi 4 Fabrikasında Üretimi Durduruyor

Şirketin açıklamasına göre Sochaux fabrikasında üretim 23-30 Ekim, Rennes'te 22-30 Ekim, Mulhouse'ta ise 15-30 Ekim tarihleri arasında duracak. Poissy'deki kesinti daha kısa sürecek ve 19-23 Ekim'i kapsayacak. Böylece ekim ayında Fransa'daki dört büyük tesisin tamamı farklı sürelerle üretime ara vermiş olacak; en uzun duruş iki haftayı aşan süresiyle Mulhouse'ta yaşanacak.

İlk üç tesisteki duruşun gerekçesi elektrikli araç bataryası tedariki. Şirket, ticari müşterilerden gelen yoğun talebe parça tedarik kapasitesinin yanıt veremediğini belirtti. Yani bantlar talep düştüğü için değil, gereken batarya zamanında yetişmediği için duruyor. Poissy'de ise tablo farklı: Burada kesintinin nedeni stok yönetimi ve üretimin talebe uyumlu hale getirilmesi olarak açıklandı. Stellantis, tüm duruşların geçici olduğunu vurguluyor.