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Otomotiv Devi 4 Fabrikasında Üretimi Durduruyor

Otomotiv Devi 4 Fabrikasında Üretimi Durduruyor

otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 20:01
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Otomotiv devi Stellantis, Fransa'daki dört fabrikasında ekim ayı boyunca geçici üretim kesintisine gidecek. Sochaux, Rennes, Mulhouse ve Poissy tesislerinde bantlar farklı tarihlerde duracak. Kesintilerin ardında ağırlıklı olarak elektrikli araç bataryası tedarikindeki sorunlar yer alıyor.

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Üç fabrikada batarya krizi, Poissy'de stok ayarı üretimi durduruyor

Üç fabrikada batarya krizi, Poissy'de stok ayarı üretimi durduruyor

Şirketin açıklamasına göre Sochaux fabrikasında üretim 23-30 Ekim, Rennes'te 22-30 Ekim, Mulhouse'ta ise 15-30 Ekim tarihleri arasında duracak. Poissy'deki kesinti daha kısa sürecek ve 19-23 Ekim'i kapsayacak. Böylece ekim ayında Fransa'daki dört büyük tesisin tamamı farklı sürelerle üretime ara vermiş olacak; en uzun duruş iki haftayı aşan süresiyle Mulhouse'ta yaşanacak.

İlk üç tesisteki duruşun gerekçesi elektrikli araç bataryası tedariki. Şirket, ticari müşterilerden gelen yoğun talebe parça tedarik kapasitesinin yanıt veremediğini belirtti. Yani bantlar talep düştüğü için değil, gereken batarya zamanında yetişmediği için duruyor. Poissy'de ise tablo farklı: Burada kesintinin nedeni stok yönetimi ve üretimin talebe uyumlu hale getirilmesi olarak açıklandı. Stellantis, tüm duruşların geçici olduğunu vurguluyor.

Mulhouse'a 400 milyon avro yatırım, Poissy'de elektrikli üretim 2028'de bitiyor

Mulhouse'a 400 milyon avro yatırım, Poissy'de elektrikli üretim 2028'de bitiyor

Kesinti haberi, fabrikaların geleceğine dair planlarla aynı döneme denk geldi. Mulhouse'ta 400 milyon avroluk yatırımla 2029'dan itibaren üç yeni modelin montajının yapılması planlanıyor. Poissy'nin yönü ise bambaşka: Tesiste elektrikli araç üretimi 2028'de sona erecek ve fabrika; parça üretimi, geri dönüşüm ile araç dönüştürme merkezine evrilecek.

Gelişmelere çalışanlar cephesinden de tepki geldi. CGT sendikası, istihdamın korunmasını ve geçici işçilerin de uygulamanın kapsamına alınmasını talep etti. Sendika ayrıca duruş dönemlerinin işçiler için bir eğitim fırsatına dönüştürülmesi çağrısında bulundu. Üretim molalarının ardından bantların ne zaman tam kapasiteyle çalışacağı ise batarya tedarikinin ne kadar hızlı toparlanacağına bağlı görünüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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