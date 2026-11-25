Bankanın değerlendirmesine göre gelecek yıl otomotivde kazandıracak taraf lüks segment ve ağır vasıta olacak. JPMorgan; Ferrari, Porsche, Michelin, Continental, Daimler Truck ve Volvo AB hisselerinin piyasa ortalamasından daha iyi performans göstermesini bekliyor.

Bu tercihin arkasında üç ortak nokta var: güçlü ürün portföyü, yüksek pazar payı ve artan maliyetleri fiyatlara yansıtabilme gücü. Rapora göre üretimin yatay seyredeceği, maliyetlerin ise hızla tırmanacağı bir yılda fiyatını koruyabilen markalar öne geçecek.

Listedeki isimler de bu tabloyu net biçimde yansıtıyor. Ferrari ve Porsche lüks otomobil tarafını temsil ederken Michelin ve Continental lastik ile otomotiv teknolojileri cephesinde yer alıyor. Daimler Truck ve kamyon üreticisi Volvo AB ise ağır ticari araç segmentinde bankanın favorileri arasında.