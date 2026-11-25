JPMorgan 2027'de Kazandırması Beklenen Otomotiv Hisselerini Açıkladı
ABD'li yatırım bankası JPMorgan, küresel otomotiv sektörü için 2027 beklentilerini ortaya koyan yeni raporunu yayımladı. Banka, gelecek yıl araç üretiminde sınırlı bir artış ve hızlanan maliyet enflasyonu öngörürken kamyon, lastik, otomotiv teknolojileri ve lüks otomobil üreticilerini öne çıkardı. Aynı raporda 5 şirketin tavsiyesi aşağı yönlü revize edildi.
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Kuzey Amerika fiyatlamada öne geçiyor, Çinli markalar Avrupa'da kalıcı hale geliyor
JPMorgan'ın sektör görünümüne göre Kuzey Amerikalı üreticiler, Avrupalı ve Çinli rakiplerine kıyasla daha güçlü bir fiyatlama gücüne sahip olacak. Avrupa ve Çin'de bataryalı elektrikli araçların pazar payının artmaya devam etmesi beklenirken, Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarındaki payının çift haneli seviyelerde dengelenmesi öngörülüyor.
Banka, Volkswagen ve Stellantis'in faaliyetlerinde kademeli bir toparlanma görülebileceğini değerlendiriyor. BMW, Mercedes-Benz ve Renault'nun ise temettü odaklı yatırımcılar için cazibesini koruyacağı belirtiliyor.
Teknoloji cephesinde de 2027'nin hareketli geçmesi bekleniyor. Raporda otonom sürüş ve robotaksi alanında ilerleme kaydedileceği, tedarik zincirinde kullanılmak üzere insansı robotların geliştirileceği öngörülüyor.
Not: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
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